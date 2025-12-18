Северіон Дангадзе: UKRTAC вперше поставить ЗСУ бронежилети з елементом позитивної плавучості

Виробник засобів індивідуального захисту UKRTAC вперше поставить підрозділам ЗСУ модульні бронежилети з елементом позитивної плавучості (ЕПП).

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив Северіон Дангадзе, директор з розвитку UKRTAC.

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Створення бронежилетів такого типу він назвав одним з найбільш амбітних рішень компанії. На розробки пішло близько року. Виріб поставили на забезпечення ЗСУ, а UKRTAC стала єдиним на сьогодні виробником, що має підписані контракти на виробництво та постачання моделей з цим елементом.

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Бронежилет з ЕПП призначений для морпіхів, спецпризначенців, працівників портів. Він утримує військовослужбовця на плаву у разі падіння у воду в повному обмундируванні, враховуючи бойовий комплект. Загалом утримує на поверхні води людину з обмундируванням загальною вагою не менше 120 кг протягом не менше ніж 24 години.

"Це дуже довгоочікуване рішення… Звісно, у світі є такі бронежилети, але коштують вони 5 тисяч євро, наша ціна в рази дешевше. Маємо зараз три контракти сукупно на 9500 одиниць", - повідомив Северіон Дангадзе.

Раніше UKRTAC першим в Україні здійснив постачання бронежилетів для жінок державним структурам за контрактами з міжнародним фондом на потреби ДСНС, МВС, ДПСУ, Нацпол та НГУ. Компанія також виготовляє і постачає захисні костюми для гуманітарного розмінування.

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На бронежилетах UKRTAC щонайменше 5 елементів захисту. Жилет містить три основні компоненти: відшитий виріб (або чохол), керамокомпозитні плити, м’який балістичний захист для захисту від уламків. Якщо для металевих плит критерій якості пробиття чи непробиття, у випадку з керамікою є вимога щодо заперешкодної деформації задньої стінки плити. Усталена норма — не більше 25 міліметрів.

"Але, спілкуючись з бійцями, з лікарями, я розумію — це дуже багато. Так, куля його не пробʼє, але через таку деформацію можливе травмування життєво важливих органів — а це життя людини. Тому ми тримаємо її в меншому діапазоні, ніж вимагається. Тобто, на меншій кількості шарів (пресованого надвисокомолекулярного балістичного поліетилену у задній частині плити — ред.) ми легко пройшли б усі вимоги, і дехто так і робить. Але ми витрачаємо більше матеріалів і грошей, щоб гарантувати кращий захист", — заявив Северіон Дангадзе.

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