Жінкам-військовослужбовицям у ЗСУ видаватимуть жіночі бронежилети у 2026 році
У 2026 році жінкам-військовослужбовицям Збройних сил України планують видавати спеціальні жіночі бронежилети.
Про це повідомив полковник Віталій Рябов на пресконференції в Укрінформі, передає Цензор.НЕТ.
Нині жінки користуються загальновійськовими бронежилетами, однак у майбутньому вони отримають індивідуальні засоби захисту, розроблені з урахуванням жіночої анатомії.
За словами молодшого лейтенанта Максима Боровика, вже є виробники, які затвердили спеціальні демпферні накладки, що забезпечують комфорт при носінні.
Боровик додав, що триває постійна робота над полегшенням засобів індивідуального захисту, щоб поєднати стандарт безпеки та легкість бронежилетів.
Нагадаємо, у травні майже чверть мільярда грн Міноборони спрямувало на речове забезпечення захисниць.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль