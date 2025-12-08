Жінкам-військовослужбовицям у ЗСУ видаватимуть жіночі бронежилети у 2026 році

У 2026 році жінкам-військовослужбовицям Збройних сил України планують видавати спеціальні жіночі бронежилети.

Про це повідомив полковник Віталій Рябов на пресконференції в Укрінформі, передає Цензор.НЕТ.

Нині жінки користуються загальновійськовими бронежилетами, однак у майбутньому вони отримають індивідуальні засоби захисту, розроблені з урахуванням жіночої анатомії.

За словами молодшого лейтенанта Максима Боровика, вже є виробники, які затвердили спеціальні демпферні накладки, що забезпечують комфорт при носінні.

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Боровик додав, що триває постійна робота над полегшенням засобів індивідуального захисту, щоб поєднати стандарт безпеки та легкість бронежилетів.

Нагадаємо, у травні майже чверть мільярда грн Міноборони спрямувало на речове забезпечення захисниць.

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