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Новини Жінки в ЗСУ Одяг для жінок у ЗСУ
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Жінкам-військовослужбовицям у ЗСУ видаватимуть жіночі бронежилети у 2026 році

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У 2026 році жінкам-військовослужбовицям Збройних сил України планують видавати спеціальні жіночі бронежилети.

Про це повідомив полковник Віталій Рябов на пресконференції в Укрінформі, передає Цензор.НЕТ.

Нині жінки користуються загальновійськовими бронежилетами, однак у майбутньому вони отримають індивідуальні засоби захисту, розроблені з урахуванням жіночої анатомії.

За словами молодшого лейтенанта Максима Боровика, вже є виробники, які затвердили спеціальні демпферні накладки, що забезпечують комфорт при носінні.

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Боровик додав, що триває постійна робота над полегшенням засобів індивідуального захисту, щоб поєднати стандарт безпеки та легкість бронежилетів.

Нагадаємо, у травні майже чверть мільярда грн Міноборони спрямувало на речове забезпечення захисниць.

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жінки (690) Бронежилет (169) ЗСУ (8866)
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Топ коментарі
+3
Гроші крадуть,тому не вистачає і на 15-ти кілограмові
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08.12.2025 15:35 Відповісти
+2
та да...зараз ще земиндич вкраде на тендері та відкатах потім сразу і зьявляться...
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08.12.2025 15:26 Відповісти
+2
Це ж вже було.Є питання,чому раніше броні не було з цицьками ?Розкрадання коштів і не більше.
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08.12.2025 15:33 Відповісти

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