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Рашисти показали місцевість завалену мертвими поплічниками після бойової роботи Сил безпілотних систем. ВIДЕО

Рашисти зафільмували результат роботи українських Сил безпілотних систем та суміжних підрозділів Збройних Сил України на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти йдуть дорогою, засипаною трупами своїх поплічників.

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"Бл#дь, п#здец нах#й. И здесь нах#й", - коментує один із військових РФ на відео.

На кадрах також протитанковий рів завалений мертвими загарбниками, який раніше публікувався бійцями 414-ї бригади "Птахів Мадяра".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант скиглить про гори мертвих поплічників в ровах та бліндажах. ВIДЕО

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армія рф (21321) знищення (10385) ЗСУ (8863) дрони (8485) Сили безпілотних систем (536)
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Топ коментарі
+24
Це та ділянка яку показував Мадяр, на його ТГ є відео як кацапів денаціфікують.
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07.12.2025 14:06 Відповісти
+13
Даааа, неплохая движуха кацапам нарисовалась бо просто жрать бояру на болотах было скучно.
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07.12.2025 14:13 Відповісти
+12
Свинособаки з тавром "росиянин" в Царство Небесне не потрапляють, віслюк, ви потрапояєтє на вічнмй концерт Кобзона у Пеклі де в антрактах вам у сраку біси пхають розпечені кочергу.
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07.12.2025 14:24 Відповісти

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