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Рашисти показали місцевість завалену мертвими поплічниками після бойової роботи Сил безпілотних систем. ВIДЕО
Рашисти зафільмували результат роботи українських Сил безпілотних систем та суміжних підрозділів Збройних Сил України на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти йдуть дорогою, засипаною трупами своїх поплічників.
"Бл#дь, п#здец нах#й. И здесь нах#й", - коментує один із військових РФ на відео.
На кадрах також протитанковий рів завалений мертвими загарбниками, який раніше публікувався бійцями 414-ї бригади "Птахів Мадяра".
Топ коментарі
+24 Псамметих II
показати весь коментар07.12.2025 14:06 Відповісти Посилання
+13 Серый Вовк
показати весь коментар07.12.2025 14:13 Відповісти Посилання
+12 Старый зольдат
показати весь коментар07.12.2025 14:24 Відповісти Посилання
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