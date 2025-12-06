Окупант скиглить про гори мертвих поплічників в ровах та бліндажах. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому окупант скиглить про велику кількість убитих поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами поділилися Десантно‑штурмові війська ЗС України у своєму телеграм‑каналі.

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"Навіть попри точні цифри, за якими ховаються тисячі доль, справжній жах російських втрат проступає крізь особисті свідчення. Це не просто статистика", - українські захисники коментують під відео.

На зафільмованих кадрах розкидані мертві загарбники лежать біля бліндажів та в лісосмугах.

"Вон, мужики лежат, бл#дь. И везде, в каждой посадке, уже нах#й ободрали все. Просто ни броников, нах#й, ни касок, ничего нету, бл#дь. П#здец, куда, нах#й, мы попали, бл#дь?", - плачеться рашист на відео.

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