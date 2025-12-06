Оккупант скулит о горах мертвых соратников в рвах и блиндажах. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой оккупант жалуется на большое количество убитых соратников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами поделились Десантно-штурмовые войска ВС Украины в своем телеграм-канале.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Даже несмотря на точные цифры, за которыми скрываются тысячи судеб, настоящий ужас российских потерь проступает через личные свидетельства. Это не просто статистика", - комментируют украинские защитники под видео.

На снятых кадрах видно, что свалки разбросанных мертвых захватчиков лежат возле укрытий без бронежилетов и касок.

"Вон, мужики лежат, бл#дь. И везде, в каждой посадке, уже нах#й ободрали все. Просто ни броников, нах#й, ни касок, ничего нет, бл#дь. П#здец, куда, нах#й, мы попали, бл#дь?", - плачет рашист на видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский снайпер одной пулей ликвидировал двух оккупантов. ВИДЕО