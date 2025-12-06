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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Оккупант скулит о горах мертвых соратников в рвах и блиндажах. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой оккупант жалуется на большое количество убитых соратников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами поделились Десантно-штурмовые войска ВС Украины в своем телеграм-канале.

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"Даже несмотря на точные цифры, за которыми скрываются тысячи судеб, настоящий ужас российских потерь проступает через личные свидетельства. Это не просто статистика", - комментируют украинские защитники под видео.

На снятых кадрах видно, что свалки разбросанных мертвых захватчиков лежат возле укрытий без бронежилетов и касок.

"Вон, мужики лежат, бл#дь. И везде, в каждой посадке, уже нах#й ободрали все. Просто ни броников, нах#й, ни касок, ничего нет, бл#дь. П#здец, куда, нах#й, мы попали, бл#дь?", - плачет рашист на видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Внимание! Ненормативная лексика!

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армия РФ (23096) уничтожение (10063) ДШВ Десантно-штурмовые войска (476)
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Топ комментарии
+28
А )(уйло з Тромбом напарюють що здайте дамбас ато )(уйло і так його захопить. Отак )(уйло і захоплює. Краще нехай орки пачками подихають на дамбасі ніж завтра перейдуть штурмувати інші області
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06.12.2025 14:08 Ответить
+27
Що за питання? Іди на міни!
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06.12.2025 14:02 Ответить
+22
сдохнуть за ху*ла, за территории - которых у рашки полным полно, просто так сдохнуть
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06.12.2025 14:00 Ответить

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