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Рашисты показали местность, заваленную мертвыми оккупантами после боевой работы Сил беспилотных систем. ВИДЕО

Рашисты засняли результат работы украинских Сил беспилотных систем и смежных подразделений Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты идут по дороге, засыпанной трупами своих сослуживцев.

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"Бл#дь, п#здец нах#й. И здесь нах#й", - комментирует один из военных РФ на видео.

На кадрах также противотанковый ров завален мертвыми захватчиками, которые пытались штурмовать позиции Сил обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант скулит о горах мертвых соратников в рвах и блиндажах. ВИДЕО

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армия РФ (23101) уничтожение (10066) ВСУ (7857) дроны (7409) Силы беспилотных систем (529)
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Топ комментарии
+24
Це та ділянка яку показував Мадяр, на його ТГ є відео як кацапів денаціфікують.
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07.12.2025 14:06 Ответить
+13
Даааа, неплохая движуха кацапам нарисовалась бо просто жрать бояру на болотах было скучно.
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07.12.2025 14:13 Ответить
+12
Свинособаки з тавром "росиянин" в Царство Небесне не потрапляють, віслюк, ви потрапояєтє на вічнмй концерт Кобзона у Пеклі де в антрактах вам у сраку біси пхають розпечені кочергу.
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07.12.2025 14:24 Ответить

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