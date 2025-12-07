Рашисты показали местность, заваленную мертвыми оккупантами после боевой работы Сил беспилотных систем. ВИДЕО

Рашисты засняли результат работы украинских Сил беспилотных систем и смежных подразделений Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты идут по дороге, засыпанной трупами своих сослуживцев.

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"Бл#дь, п#здец нах#й. И здесь нах#й", - комментирует один из военных РФ на видео.

На кадрах также противотанковый ров завален мертвыми захватчиками, которые пытались штурмовать позиции Сил обороны.

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