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Рашисты показали местность, заваленную мертвыми оккупантами после боевой работы Сил беспилотных систем. ВИДЕО
Рашисты засняли результат работы украинских Сил беспилотных систем и смежных подразделений Вооруженных Сил Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты идут по дороге, засыпанной трупами своих сослуживцев.
"Бл#дь, п#здец нах#й. И здесь нах#й", - комментирует один из военных РФ на видео.
На кадрах также противотанковый ров завален мертвыми захватчиками, которые пытались штурмовать позиции Сил обороны.
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