Майже чверть мільярда грн Міноборони спрямувало на речове забезпечення захисниць. ФОТО

Міністерство оборони України в умовах повномасштабної війни приділяє особливу увагу потребам військовослужбовиць, забезпечуючи їх не лише рівними можливостями, а і якісним, зручним і функціональним речовим майном, адаптованим до жіночої анатомії та особливостей служби.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"За 2024–2025 роки закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" придбала жіночого одягу на суму понад 230 млн грн. Ми системно змінюємо підхід до речового забезпечення, розширюючи асортимент та впроваджуючи нові вимоги, що відповідають анатомічним особливостям жінок. Міноборони зобов’язане забезпечити наших захисниць якісним, адаптованим до реальних умов служби одягом", – наголосив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

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Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони України розробило низку предметів жіночого речового майна та затвердило відповідні технічні специфікації, які вже доступні на цифровому порталі "Партнер МОУ".

Речове майно для жінок

білизна та топ,

костюм літній польовий,

білизна натільна демісезонна,

білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові).

Бронежилети для жінок

Окрім цього, затверджено дві моделі модульних бронежилетів комплектністю 1-8, спеціально розроблених для жінок.

Плани щодо речового майна для жінок

"У межах подальшого вдосконалення речового забезпечення також проведено військові (дослідні) випробування курток і штанів вітровологозахисних зимових (тип 3) для жінок. За результатами випробувань отримано позитивні відгуки, і наразі триває розробка відповідних технічних специфікацій", – зазначив начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони України підполковник Максим Кайола.

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Базові елементи форми для військовослужбовиць

Ще до початку повномасштабної агресії було розроблено базові елементи форми для жінок-військовослужбовиць:

кітель,

спідниця,

штани,

сорочки з довгими та короткими рукавами,

краватка,

кашкет,

шапка зимова повсякденна,

джемпер,

пальто,

туфлі хромові,

утеплені чобітки.

Згідно з наказом Міноборони від 20.11.2017 № 606 (зі змінами), спідниця входить до складу парадної та повсякденної літньої форми, а джемпер чи куртка носяться з брюками. Штани мають анатомічний крій – злегка звужені донизу, без кишень, із виточками на задніх половинках для кращої посадки на фігуру.

Також було розроблено жіночі краватки у вигляді метеликів, оздоблені маленьким тризубом замість ґудзика, а жіночий кашкет зазнав змін – став елегантнішим та більш гармонійно пасує до жіночої зачіски. В основу взято американський зразок головного убору. Завершено і розробку нової моделі жіночої зимової повсякденної шапки.

Особливу увагу також приділено взуттю – жінки забезпечуються туфлями та утепленими хромовими чобітками, з урахуванням комфорту під час тривалого носіння.

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"Частина речового майна – є універсальною для обох статей. Проте під час розробки одностроїв обов’язково враховуються антропометричні особливості жінок, зокрема шляхом запровадження малих розмірів і зміненого крою", - уточнили в Міноборони.