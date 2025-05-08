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Новости Одежда для женщин в ВСУ
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Почти четверть миллиарда грн Минобороны направило на вещевое обеспечение защитниц. ФОТО

женщина,военнослужащая

Министерство обороны Украины в условиях полномасштабной войны уделяет особое внимание потребностям военнослужащих, обеспечивая их не только равными возможностями, но и качественным, удобным и функциональным вещевым имуществом, адаптированным к женской анатомии и особенностям службы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"За 2024-2025 годы закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" приобрело женской одежды на сумму более 230 млн грн. Мы системно меняем подход к вещевому обеспечению, расширяя ассортимент и внедряя новые требования, соответствующие анатомическим особенностям женщин. Минобороны обязано обеспечить наших защитниц качественной, адаптированной к реальным условиям службы одеждой", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

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Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны Украины разработало ряд предметов женского вещевого имущества и утвердило соответствующие технические спецификации, которые уже доступны на цифровом портале "Партнер МОУ".

Вещевое имущество для женщин

  • белье и топ,
  • костюм летний полевой,
  • белье нательное демисезонное,
  • белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние).

Бронежилеты для женщин

Кроме этого, утверждены две модели модульных бронежилетов комплектностью 1-8, специально разработанных для женщин.

бронежилет для женщин

Планы по вещевому имуществу для женщин

"В рамках дальнейшего совершенствования вещевого обеспечения также проведены военные (опытные) испытания курток и брюк ветровлагозащитных зимних (тип 3) для женщин. По результатам испытаний получены положительные отзывы, и сейчас идет разработка соответствующих технических спецификаций", - отметил начальник Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны Украины подполковник Максим Кайола.

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Базовые элементы формы для военнослужащих

Еще до начала полномасштабной агрессии были разработаны базовые элементы формы для женщин-военнослужащих:

  • Китель,
  • юбка,
  • штаны,
  • рубашки с длинными и короткими рукавами,
  • галстук,
  • фуражка,
  • шапка зимняя повседневная,
  • джемпер,
  • пальто,
  • туфли хромовые,
  • утепленные сапожки.

Согласно приказу Минобороны от 20.11.2017 № 606 (с изменениями), юбка входит в состав парадной и повседневной летней формы, а джемпер или куртка носятся с брюками. Брюки имеют анатомический крой - слегка зауженные книзу, без карманов, с вытачками на задних половинках для лучшей посадки на фигуру.

Также были разработаны женские галстуки в виде бабочек, украшенные маленьким трезубцем вместо пуговицы, а женская фуражка претерпела изменения - стала более элегантной и более гармонично подходит к женской прическе. В основу взят американский образец головного убора. Завершена и разработка новой модели женской зимней повседневной зимней шапки.

Особое внимание также уделено обуви - женщины обеспечиваются туфлями и утепленными хромовыми сапожками, с учетом комфорта при длительном ношении.

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"Часть вещевого имущества - является универсальной для обоих полов. Однако при разработке униформы обязательно учитываются антропометрические особенности женщин, в частности путем введения малых размеров и измененного кроя", - уточнили в Минобороны.

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250 мільярдів на ліфчики та тампакси?
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08.05.2025 17:17 Ответить
Опять гендерная помойка эта. А в чем заключается равенство полов в армии,если мобилизации женщин нет? Где же эксперты по гендеру в вопросах мобилизации?
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08.05.2025 17:36 Ответить
Також було розроблено жіночі краватки у вигляді метеликів, оздоблені маленьким тризубом замість ґудзика, а жіночий кашкет зазнав змін - став елегантнішим та більш гармонійно пасує до жіночої зачіски. В основу взято американський зразок головного убору. Завершено і розробку нової моделі жіночої зимової повсякденної шапки

Грошей кури не клюють. Вже не знають куди дівати
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08.05.2025 18:08 Ответить
дрони-фігня, головне труси захисниць
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08.05.2025 18:28 Ответить
Для наших красунь❤️захисниць, грошей не шкода…деяким чоловікам на замітку
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08.05.2025 18:39 Ответить
 
 