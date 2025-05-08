Почти четверть миллиарда грн Минобороны направило на вещевое обеспечение защитниц. ФОТО

Министерство обороны Украины в условиях полномасштабной войны уделяет особое внимание потребностям военнослужащих, обеспечивая их не только равными возможностями, но и качественным, удобным и функциональным вещевым имуществом, адаптированным к женской анатомии и особенностям службы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"За 2024-2025 годы закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" приобрело женской одежды на сумму более 230 млн грн. Мы системно меняем подход к вещевому обеспечению, расширяя ассортимент и внедряя новые требования, соответствующие анатомическим особенностям женщин. Минобороны обязано обеспечить наших защитниц качественной, адаптированной к реальным условиям службы одеждой", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

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Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны Украины разработало ряд предметов женского вещевого имущества и утвердило соответствующие технические спецификации, которые уже доступны на цифровом портале "Партнер МОУ".

Вещевое имущество для женщин

белье и топ,

костюм летний полевой,

белье нательное демисезонное,

белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние).

Бронежилеты для женщин

Кроме этого, утверждены две модели модульных бронежилетов комплектностью 1-8, специально разработанных для женщин.

Планы по вещевому имуществу для женщин

"В рамках дальнейшего совершенствования вещевого обеспечения также проведены военные (опытные) испытания курток и брюк ветровлагозащитных зимних (тип 3) для женщин. По результатам испытаний получены положительные отзывы, и сейчас идет разработка соответствующих технических спецификаций", - отметил начальник Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны Украины подполковник Максим Кайола.

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Базовые элементы формы для военнослужащих

Еще до начала полномасштабной агрессии были разработаны базовые элементы формы для женщин-военнослужащих:

Китель,

юбка,

штаны,

рубашки с длинными и короткими рукавами,

галстук,

фуражка,

шапка зимняя повседневная,

джемпер,

пальто,

туфли хромовые,

утепленные сапожки.

Согласно приказу Минобороны от 20.11.2017 № 606 (с изменениями), юбка входит в состав парадной и повседневной летней формы, а джемпер или куртка носятся с брюками. Брюки имеют анатомический крой - слегка зауженные книзу, без карманов, с вытачками на задних половинках для лучшей посадки на фигуру.

Также были разработаны женские галстуки в виде бабочек, украшенные маленьким трезубцем вместо пуговицы, а женская фуражка претерпела изменения - стала более элегантной и более гармонично подходит к женской прическе. В основу взят американский образец головного убора. Завершена и разработка новой модели женской зимней повседневной зимней шапки.

Особое внимание также уделено обуви - женщины обеспечиваются туфлями и утепленными хромовыми сапожками, с учетом комфорта при длительном ношении.

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"Часть вещевого имущества - является универсальной для обоих полов. Однако при разработке униформы обязательно учитываются антропометрические особенности женщин, в частности путем введения малых размеров и измененного кроя", - уточнили в Минобороны.