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Новости Женщины в ВСУ
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Более 5 500 женщин служат на передовой, - Минобороны

женщины в рядах ВСУ

Более 5 500 женщин - военнослужащих сейчас находятся непосредственно на передовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Более 5 500 военнослужащих сейчас находятся непосредственно на передовой. Всего по состоянию на 1 января 2025 года в ВСУ служат более 70 000 женщин, это на 20% больше, чем в 2022 году", - сообщили в МО. Женщины стали неотъемлемой частью Вооруженных сил Украины. Они проходят службу в различных военных специальностях: медики, связисты, снайперы и тому подобное.

Женщины в Вооруженных силах Украины

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Как отмечают в Минобороны, женщины в ВСУ имеют равные права с мужчинами на занятие должностей, карьерный рост и воинские звания. В то же время законодательство предусматривает дополнительные социальные гарантии, среди которых: отдельные служебные помещения для размещения во время развертывания лагерей, ограничения по физическим нагрузкам, возможность увольнения по желанию в случае беременности, независимо от военного положения и тому подобное.

Автор: 

женщины (884) Минобороны (9277) ВСУ (6536)


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Топ комментарии
+5
Коли в тилу сотні тисяч барбершопних кнурів мажорів чекають братушок тоді погано.
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08.03.2025 15:13
+4
Чи є там хоча б одна дружина депутата любого рівня?
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08.03.2025 14:54
+3
Тут і депутатів усіх рівнів вистачає. В мене як мінімум два депутати ВР минулих скликань і один латвійського Сейму.
А от ти на диванчику.
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08.03.2025 15:09
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Чи є там хоча б одна дружина депутата любого рівня?
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08.03.2025 14:54 Ответить
Тут і депутатів усіх рівнів вистачає. В мене як мінімум два депутати ВР минулих скликань і один латвійського Сейму.
А от ти на диванчику.
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08.03.2025 15:09 Ответить
Лиман
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08.03.2025 16:30 Ответить
Понад 5 500 жінок служать на передовій це добре чи погано?.
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08.03.2025 15:05 Ответить
Коли в тилу сотні тисяч барбершопних кнурів мажорів чекають братушок тоді погано.
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08.03.2025 15:13 Ответить
Він теж чекає братушок. Назвався дмітрієм щоб зразу впізнали
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08.03.2025 15:42 Ответить
Милые украинские женщины, вы самые красивые, самые нежные и добрые в мире, дай вам Бог силы и здоровья, вернитесь все домой живыми!
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08.03.2025 17:08 Ответить
І біля 30 тисяч жінок сидять в тилу по в/ч,це свої,які ніхрена толком не роблять,але мають до 50 тисяч зарплати.
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08.03.2025 17:37 Ответить
Є така хитрість. Щоб чоловік був за дитиною/дітьми, жінка робить контракт. І типу, міняються.
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08.03.2025 21:56 Ответить
Скільки загинуло, покалічених і в полоні?
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08.03.2025 21:54 Ответить
 
 