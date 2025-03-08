Более 5 500 женщин служат на передовой, - Минобороны

Более 5 500 женщин - военнослужащих сейчас находятся непосредственно на передовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Более 5 500 военнослужащих сейчас находятся непосредственно на передовой. Всего по состоянию на 1 января 2025 года в ВСУ служат более 70 000 женщин, это на 20% больше, чем в 2022 году", - сообщили в МО. Женщины стали неотъемлемой частью Вооруженных сил Украины. Они проходят службу в различных военных специальностях: медики, связисты, снайперы и тому подобное.

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Как отмечают в Минобороны, женщины в ВСУ имеют равные права с мужчинами на занятие должностей, карьерный рост и воинские звания. В то же время законодательство предусматривает дополнительные социальные гарантии, среди которых: отдельные служебные помещения для размещения во время развертывания лагерей, ограничения по физическим нагрузкам, возможность увольнения по желанию в случае беременности, независимо от военного положения и тому подобное.