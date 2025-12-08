РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10196 посетителей онлайн
Новости Женщины в ВСУ Одежда для женщин в ВСУ
794 21

Женщинам-военнослужащим в ВСУ будут выдавать женские бронежилеты в 2026 году

военнослужащие, женщины, женская, форма

В 2026 году женщинам-военнослужащим Вооруженных сил Украины планируют выдавать специальные женские бронежилеты.

Об этом сообщил полковник Виталий Рябов на пресс-конференции в Укринформе, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас женщины пользуются общевойсковыми бронежилетами, однако в будущем они получат индивидуальные средства защиты, разработанные с учетом женской анатомии.

По словам младшего лейтенанта Максима Боровика, уже есть производители, которые утвердили специальные демпферные накладки, обеспечивающие комфорт при ношении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подземные госпитали, укрытия и дроны: Вклад "Метинвеста" Ахметова в поддержку Сил обороны вырос до 5,2 миллиарда

Боровик добавил, что продолжается постоянная работа над облегчением средств индивидуальной защиты, чтобы совместить стандарт безопасности и легкость бронежилетов.

Напомним, в мае почти четверть миллиарда грн Минобороны направило на вещественное обеспечение защитниц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты показали местность, заваленную мертвыми соратниками после боевой работы Сил беспилотных систем. ВИДЕО

Автор: 

женщины (909) Бронежилет (137) ВСУ (7164)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Це ж вже було.Є питання,чому раніше броні не було з цицьками ?Розкрадання коштів і не більше.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:33 Ответить
+2
Гроші крадуть,тому не вистачає і на 15-ти кілограмові
показать весь комментарий
08.12.2025 15:35 Ответить
+2
первый жилет ленке зеленской
показать весь комментарий
08.12.2025 15:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та да...зараз ще земиндич вкраде на тендері та відкатах потім сразу і зьявляться...
показать весь комментарий
08.12.2025 15:26 Ответить
А можна зробити бронежилети з легкими пластинами, щоб бронік не важив 15кг? Вже є виробники які роблять пластини з високомолекулярного поліетілена, який тримає кулю 5,45
показать весь комментарий
08.12.2025 15:29 Ответить
"Вже є виробники"

кевларовые бронежилеты делаются с 70-х годов прошлого столетия
показать весь комментарий
08.12.2025 15:33 Ответить
Мова про поліетіленові бронежилети
показать весь комментарий
08.12.2025 15:37 Ответить
"Мова про поліетіленові бронежилети"

понятно, я про легкие вобщем, но вот нашел такую инфу:
"Бронежилети з високомолекулярного поліетилену не підходять для бойових умов"
показать весь комментарий
08.12.2025 15:43 Ответить
Ну так всі військові їх носять і перевіряють реальними стрільбами, а комусь не підходять. Це звичайні бронежилети не підходять бо в них неможливо швидко рухатись під обстрілом дронів.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:46 Ответить
"Ну так всі військові їх носять і перевіряють реальними стрільбами"

я спорить не буду, некомпетентен, просто инву нашел с таким выводом:
"Балістичний поліетилен зношується вкрай швидко в бойових умовах, для поліції даний критерій не є критичним, але в полі, де він використовується кожен день при жорстких погодних умовах, він швидко зітреться та втратить свої захисні властивості."
показать весь комментарий
08.12.2025 15:51 Ответить
Гроші крадуть,тому не вистачає і на 15-ти кілограмові
показать весь комментарий
08.12.2025 15:35 Ответить
Керамика+титан+кевлар
Но такие очень дорогие
показать весь комментарий
08.12.2025 15:42 Ответить
З поліетілену теж недешеві по 60 тис.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:47 Ответить
Це ж вже було.Є питання,чому раніше броні не було з цицьками ?Розкрадання коштів і не більше.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:33 Ответить
Так, здається ще 2 роки тому вихвалялися.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:36 Ответить
"Розкрадання коштів і не більше"

на цицьках. причем чем больше размер, тем больше украсть можно
показать весь комментарий
08.12.2025 16:17 Ответить
Вот самые циничные случаи, где специально дурили местные народы, чтобы они сами себя истребляли, а колонизаторы потом собирали выгоду. Коротко и по делу:

Западная Африка (1500-1860) Продавали мушкеты всем царствам → те резали соседей ради рабов → покупали ещё мушкеты. Итог: 12+ млн рабов вывезли, десятки народов исчезли → европейцы забрали золото, какао, пальмовое масло.

Новая Зеландия, маори (1807-1842) Продали 20 000 мушкетов северным племенам первыми → те за 20 лет вырезали/поработили 60 000 южан. Итог: население маори упало на 40 % → британцы в 1840-х спокойно колонизировали ослабленную страну.

Конго Леопольда II (1885-1908) Выдавали патроны племенам за каучук и кость → кто не сдавал квоту - резня соседей. Итог: 10 млн убитых (половина населения) → Бельгия получила миллиарды на каучуке (цена резины ×100 за 20 лет).

Руанда, бельгийцы (1920-1962) В удостоверения вписали «тутси = господа, хуту = рабы» → дали тутси власть → в 1959-1994 хуту вырезали тутси. Итог: 1 млн трупов за 100 дней в 1994 → Бельгия давно ушла, а кофе и чай спокойно вывозят до сих пор.

Северная Америка, войны бобров (1600-1700) Голландцы/англичане дали ирокезам мушкеты → те стёрли с лица земли гуронов, эри, тобакко. Итог: целые народы исчезли → европейцы забрали всю торговлю мехами и земли.

Австралия (1788-1920) Тут не дурили, а просто травили и расстреливали напрямую (оспа + пули). Население с миллиона до 60 тысяч → овцы и золото для Британии.

Самый выгодный приём: дай оружие первым - и жди, пока они сами всё сделают за тебя. Потом заходи и забирай пустые земли и ресурсы.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:38 Ответить
так чого тоді ***** винищує власне населення? щоб здати рашку китаю?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:46 Ответить
а так, схема мені подобається: даєш такий нохчам автомати з гранатометами, а вони русню вирізають.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:50 Ответить
Украина и Россия для колонизаторов - это два племени, которые должны перебить друг - друга и колонизаторы получат и земли и редкоземельные металлы и ресурсы и плодородные земли и все богатства Украины и России. мы для них туземцы и Украинцы и русские.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:17 Ответить
гарна методичка, але в ********* світі немає сенсу в колонізації, бо можна легко купляти необхідні ресурси ( в тому числі за рахунок корупції ), ну і не злий захід на нас напав, а рашка. Не захід отримує окуповані території, а русня.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:25 Ответить
первый жилет ленке зеленской
показать весь комментарий
08.12.2025 15:39 Ответить
Не пройшло і одинадцяти років
показать весь комментарий
08.12.2025 15:57 Ответить
 
 