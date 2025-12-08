Женщинам-военнослужащим в ВСУ будут выдавать женские бронежилеты в 2026 году
В 2026 году женщинам-военнослужащим Вооруженных сил Украины планируют выдавать специальные женские бронежилеты.
Об этом сообщил полковник Виталий Рябов на пресс-конференции в Укринформе, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас женщины пользуются общевойсковыми бронежилетами, однако в будущем они получат индивидуальные средства защиты, разработанные с учетом женской анатомии.
По словам младшего лейтенанта Максима Боровика, уже есть производители, которые утвердили специальные демпферные накладки, обеспечивающие комфорт при ношении.
Боровик добавил, что продолжается постоянная работа над облегчением средств индивидуальной защиты, чтобы совместить стандарт безопасности и легкость бронежилетов.
Напомним, в мае почти четверть миллиарда грн Минобороны направило на вещественное обеспечение защитниц.
кевларовые бронежилеты делаются с 70-х годов прошлого столетия
понятно, я про легкие вобщем, но вот нашел такую инфу:
"Бронежилети з високомолекулярного поліетилену не підходять для бойових умов"
я спорить не буду, некомпетентен, просто инву нашел с таким выводом:
"Балістичний поліетилен зношується вкрай швидко в бойових умовах, для поліції даний критерій не є критичним, але в полі, де він використовується кожен день при жорстких погодних умовах, він швидко зітреться та втратить свої захисні властивості."
Но такие очень дорогие
на цицьках. причем чем больше размер, тем больше украсть можно
