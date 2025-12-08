Женщинам-военнослужащим в ВСУ будут выдавать женские бронежилеты в 2026 году

В 2026 году женщинам-военнослужащим Вооруженных сил Украины планируют выдавать специальные женские бронежилеты.

Об этом сообщил полковник Виталий Рябов на пресс-конференции в Укринформе, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас женщины пользуются общевойсковыми бронежилетами, однако в будущем они получат индивидуальные средства защиты, разработанные с учетом женской анатомии.

По словам младшего лейтенанта Максима Боровика, уже есть производители, которые утвердили специальные демпферные накладки, обеспечивающие комфорт при ношении.

Боровик добавил, что продолжается постоянная работа над облегчением средств индивидуальной защиты, чтобы совместить стандарт безопасности и легкость бронежилетов.

Напомним, в мае почти четверть миллиарда грн Минобороны направило на вещественное обеспечение защитниц.

