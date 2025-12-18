Северион Дангадзе: UKRTAC впервые поставит ВСУ бронежилеты с элементом положительной плавучести

Производитель средств индивидуальной защиты UKRTAC впервые поставит подразделениям ВСУ модульные бронежилеты с элементом положительной плавучести (ЭПП).

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил Северион Дангадзе, директор по развитию UKRTAC.

Создание бронежилетов такого типа он назвал одним из самых амбициозных решений компании. На разработки ушло около года. Изделие поставили на обеспечение ВСУ, а UKRTAC стала единственным на сегодняшний день производителем, имеющим подписанные контракты на производство и поставку моделей с этим элементом.

Бронежилет с ЭПП предназначен для морпехов, спецназовцев, работников портов. Он удерживает военнослужащего на плаву в случае падения в воду в полном обмундировании, учитывая боевой комплект. В целом удерживает на поверхности воды человека с обмундированием общим весом не менее 120 кг в течение не менее 24 часов.

"Это очень долгожданное решение... Конечно, в мире есть такие бронежилеты, но стоят они 5 тысяч евро, наша цена в разы дешевле. Имеем сейчас три контракта в совокупности на 9500 единиц", - сообщил Северион Дангадзе.

Ранее UKRTAC первым в Украине осуществил поставку бронежилетов для женщин государственным структурам по контрактам с международным фондом для нужд ГСЧС, МВД, ГПСУ, Нацполиции и НГУ. Компания также производит и поставляет защитные костюмы для гуманитарного разминирования.

На бронежилетах UKRTAC не менее 5 элементов защиты. Жилет содержит три основных компонента: отшитое изделие (или чехол), керамические плиты, мягкую баллистическую защиту для защиты от осколков. Если для металлических плит критерий качества пробития или непробития, то в случае с керамикой есть требование по препятствующей деформации задней стенки плиты. Установленная норма — не более 25 миллиметров.

"Но, общаясь с бойцами, с врачами, я понимаю — это очень много. Да, пуля его не пробьет, но из-за такой деформации возможно травмирование жизненно важных органов — а это жизнь человека. Поэтому мы держим ее в меньшем диапазоне, чем требуется. То есть, на меньшем количестве слоев (прессованного сверхвысокомолекулярного баллистического полиэтилена в задней части плиты — ред.) мы легко прошли бы все требования, и некоторые так и делают. Но мы тратим больше материалов и денег, чтобы гарантировать лучшую защиту", — заявил Северион Дангадзе.

