"Сдаемся, мы без оружия": бійці 12-ї бригади "Азов" взяли в полон двох окупантів поблизу Добропілля. ВIДЕО
Українські захисники 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взяли в полон 2 рашистів під час проведення зачистки позицій противника поблизу Добропілля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання завдання бійці виявили укриття, у якому перебували окупанти.
У результаті ближнього стрілецького бою військовослужбовці Сил оборони взяли противника в полон та повністю зачистили позиції.
"Сдаемся, мы без оружия", - кричать окупанти на кадрах.
Відео події зафіксував один із бійців за допомогою камери GoPro.
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