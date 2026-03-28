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Новости Видео Ближний стрелковый бой Пленные оккупанты Ситуация на Добропольском направлении
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"Сдаемся, мы без оружия": бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен двух оккупантов вблизи Доброполья. ВИДЕО

Украинские защитники 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в плен двух российских оккупантов во время зачистки позиций противника вблизи Доброполья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения задания бойцы обнаружили укрытие, в котором находились оккупанты.

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В результате ближнего стрелкового боя военнослужащие Сил обороны взяли противника в плен и полностью зачистили позиции.

"Сдаемся, мы без оружия", - кричат оккупанты на кадрах.

Видео события зафиксировал один из бойцов с помощью камеры GoPro.

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Автор: 

армия РФ (23251) Донецкая область (12579) Азов (908) пленные (2321) Покровский район (1791) Доброполье (160)
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