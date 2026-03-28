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"Сдаемся, мы без оружия": бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен двух оккупантов вблизи Доброполья. ВИДЕО
Украинские защитники 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в плен двух российских оккупантов во время зачистки позиций противника вблизи Доброполья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения задания бойцы обнаружили укрытие, в котором находились оккупанты.
В результате ближнего стрелкового боя военнослужащие Сил обороны взяли противника в плен и полностью зачистили позиции.
"Сдаемся, мы без оружия", - кричат оккупанты на кадрах.
Видео события зафиксировал один из бойцов с помощью камеры GoPro.
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