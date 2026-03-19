Спецназовцы ГУР провели успешную зачистку на Запорожском направлении: оккупанты выбиты из жилых домов. ВИДЕО

Подразделение "Химера", входящее в состав "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины, провело успешную операцию по зачистке одного из населенных пунктов на Запорожском направлении. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

По данным военной разведки, отдельные группы вражеской пехоты пытались закрепиться в жилых зданиях поселка. Умелыми и методичными действиями разведчики выбили московитов из их укрытий.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Результаты операции:

Ближний бой: Спецназовцы провели тщательную зачистку помещений, ликвидировав пехоту противника в непосредственных столкновениях.

Обменный фонд: Те оккупанты, которым посчастливилось выжить во время штурма, были взяты в плен.

