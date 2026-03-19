РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13547 посетителей онлайн
Новости Боевіе действия на Запорожье
1 615 2

Спецназовцы ГУР провели успешную зачистку на Запорожском направлении: оккупанты выбиты из жилых домов. ВИДЕО

Подразделение "Химера", входящее в состав "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины, провело успешную операцию по зачистке одного из населенных пунктов на Запорожском направлении. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

По данным военной разведки, отдельные группы вражеской пехоты пытались закрепиться в жилых зданиях поселка. Умелыми и методичными действиями разведчики выбили московитов из их укрытий.

Результаты операции:

  • Ближний бой: Спецназовцы провели тщательную зачистку помещений, ликвидировав пехоту противника в непосредственных столкновениях.

  • Обменный фонд: Те оккупанты, которым посчастливилось выжить во время штурма, были взяты в плен.

Автор: 

армия РФ уничтожение пленные ГУР
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пдри курвославні шкода.. що полонені потрібні.... на корм собакам би...та тваринок шкода... згинуть
показать весь комментарий
19.03.2026 13:12 Ответить
Правильная политика не называть зачищенный пункт. Бо враг тогда об этом узнает. Все збс.
показать весь комментарий
19.03.2026 14:19 Ответить
 
 