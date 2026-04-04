Вижив після кульового поранення в голову і повернувся на службу: бойовий шлях пілота FPV з 1 ОШП Михайла (Східного). ВIДЕО

Український військовий Михайло із позивним Східний попри складні поранення наразі служить командиром роти ударних безпілотних систем 1 Окремого штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його інтервʼю "Телебаченню Торонто".

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Що про Героя відомо?

Як зазначається, раніше він був пілотом FPV, і хоч така посада нібито не передбачає прямий контакт із ворогом і тим паче стрілецький бій, але "Східний" потрапив саме у таку ситуацію. У той день росіяни почали механізований штурм, Михайло отримав важке поранення, після якого дивом вижив.

Про службу, поранення, відновлення, знову службу, чорний гумор та інші речі дивіться в інтервʼю.

"Я можу демобілізуватися після поранення у будь-який момент, я непридатний до військової служби по документам, але я дав згоду, і частина дала згоду, що я буду продовжувати службу", - зазначив воїн.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Міноборони готує низку рішень для війська: зміни в мобілізації та СЗЧ, терміни служби, виплати.

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