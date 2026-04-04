Выжил после пулевого ранения в голову и вернулся на службу: боевой путь пилота FPV из 1 ОШП Михаила (Східного). ВИДЕО
Украинский военный Михаил с позывным "Східний", несмотря на тяжелые ранения, в настоящее время служит командиром роты ударных беспилотных систем 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью "Телевидению Торонто".
Что известно о Герое?
Как отмечается, ранее он был пилотом FPV, и хотя такая должность якобы не предполагает прямого контакта с врагом и тем более стрелкового боя, но "Східний" попал именно в такую ситуацию. В тот день россияне начали механизированный штурм, Михаил получил тяжелое ранение, после которого чудом выжил.
О службе, ранении, восстановлении, снова службе, черном юморе и других вещах смотрите в интервью.
"Я могу демобилизоваться после ранения в любой момент, я непригоден к военной службе по документам, но я дал согласие, и часть дала согласие, что я буду продолжать службу", - отметил воин.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Минобороны готовит ряд решений для войск: изменения в мобилизации и СОЧ, сроки службы, выплаты.
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