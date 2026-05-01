Удар дрона-камікадзе "Булава" по автомобілю окупантів на блокпосту. ВIДЕО камери спостереження

У мережі з'явилися кадри ураження ворожого автомобіля, який стояв поблизу блокпосту росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент прильоту українського дрона-камікадзе "Булава" зафіксувала камера спостереження, встановлена росіянами.

На записі можна розгледіти "Булаву" за мить до влучання у ціль. Після влучання автомобіль огорнув дим.

Також дивіться: Пілоти батальйону "SIRIUS" знищили ворожий 240-мм самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". ВIДЕО

Топ коментарі
залежить ще від того, хто або що було в Газелі....
01.05.2026 11:00 Відповісти
Навіть не знаю що сказать.Чи коштує срана газель удару таким дроном.
Ударний дрон-камікадзе «Булава» (розробка компанії UAC/DeViRo) позиціонується як аналог «Ланцета» з дальністю ураження до 60 км. Орієнтовна вартість серійного виробу оцінюється у десятки тисяч доларів за постріл, при цьому в деяких джерелах згадується ціна близько 4 тисячі доларів, проте це може стосуватися базової версії без бойової частини або окремих компонентів.
01.05.2026 09:35 Відповісти
Цілком можливо, що ціна в десятки тисяч доларів - не не про сам дрон, а про весь авіаційний комплекс, в який входять також наземна станція управління, ретранслятори сигналу, і засоби розвідки.
01.05.2026 12:57 Відповісти
В кабіні ніхто не сидів, вторинної детонації не було.Якби це був звичайний фпв за $500 то норм,а ціну газелі з ціною Булави не порівнять.
01.05.2026 12:27 Відповісти
Цілком можливо, що ціна в десятки тисяч доларів - не не про сам дрон, а про весь авіаційний комплекс, в який входять також наземна станція управління, ретранслятори сигналу, і засоби розвідки.
01.05.2026 12:57 Відповісти
Будьте обережні - двері відкриваються автоматично.
01.05.2026 09:59 Відповісти
Не здетонував ?
01.05.2026 10:00 Відповісти
А вогонь від цигарки?
01.05.2026 10:05 Відповісти
рус сдавайся...
01.05.2026 10:05 Відповісти
Вижу обычную Газель и не вижу военных..Прилет не в будку блокпоста,не в буханку или военный камаз...
01.05.2026 10:33 Відповісти
Буханки і камази теж військові від цивільних ніяк не відрізняються, грамотій.
01.05.2026 10:47 Відповісти
Военный тент отличается от цивильного,умник...Я понимаю что ты типа "военных не видишь,а они есть" но точно так же прилетает в Херсонщине и Днепропетровщине по цивильным авто...Я не вижу чем тут гордиться,расфигачив Газель,которая возможно просто проезжала блокпост...А главное,зачем такой дорогой дрон переводить на вот это???
01.05.2026 10:54 Відповісти
Ваєнний тент це ти в кіно надивився? Військові і в них і в нас використовують любий доступний транспорт, в тому числі з "цивільними" тентами і не обов'язково його навіть у щось перефарбовують. Наш взвод на фронт в 22-у їхав у жовтому шкільному Богдані, наприклад.

"которая возможно просто проезжала блокпост"

І вазможна була напханих мирними хлоп'ятами в трусіках.

Якщо ти чогось не бачиш чи не розумієш це не означає що хтось щось неправильно робить.
01.05.2026 11:15 Відповісти
на таких газелях обычно кацапские пилоты ездят, и скорее всего, учитывая стоимость дрона, машину вели, и прилет был целеноправленым
01.05.2026 20:56 Відповісти
Я не вижу военных...все.Любой из нас может быть прав.На счет Богдана,знаю и помню эту "фишку"....Еще в 14 году кажись,или в 15...не,в 14...сепары расстреляли с засады под Донецком желтый Богдан с ДУК Правий Сектор,которые ехали кудись там...чи с позиции,чи между городами переезжали...
01.05.2026 12:19 Відповісти
Не можеш ти бути правий тому що в нас нема полювання на мирняк, та ще й із використанням не дешевої Булави. Все.
01.05.2026 13:14 Відповісти
Дрон більший ніж ціль. Але ККД вибуху в порівнянні з розміром зовсім ніякий. Шо за херня?
01.05.2026 13:15 Відповісти
Кумулятив
01.05.2026 20:52 Відповісти
С неба звездочка упала,
А мы такую же найдем,
Друга принесли уставшим,
Мы пакет ему найдем.
01.05.2026 17:25 Відповісти
прожарка медиумкацапрер
01.05.2026 19:40 Відповісти
 
 