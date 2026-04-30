Пілоти батальйону "SIRIUS" знищили ворожий 240-мм самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". ВIДЕО
Українські захисники продовжують методично знищувати найважче озброєння російської армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти батальйону безпілотних систем "SIRIUS" відзвітували про успішне полювання на рідкісну та надзвичайно небезпечну ціль.
Внаслідок злагодженої роботи аеророзвідки та операторів ударних дронів було знищено 240-мм самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". Ця установка радянського виробництва призначена для ураження найбільш укріплених об'єктів, фортифікацій та будівель, а її снаряди здатні пробивати бетонні перекриття вагою в сотні кілограмів.
На оприлюдненому відео зафіксовано момент виявлення замаскованої позиції ворога та подальше точне влучання, яке призвело до детонації боєкомплекту та повного знищення установки.
