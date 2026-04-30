Пилоты батальона "SIRIUS" уничтожили вражеский 240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"

Украинские защитники продолжают методично уничтожать самое тяжелое вооружение российской армии. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты батальона беспилотных систем "SIRIUS" сообщили об успешной охоте на редкую и чрезвычайно опасную цель.

В результате слаженной работы аэроразведки и операторов ударных дронов был уничтожен 240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Эта установка советского производства предназначена для поражения наиболее укрепленных объектов, фортификаций и зданий, а ее снаряды способны пробивать бетонные перекрытия весом в сотни килограммов.

На обнародованном видео запечатлен момент обнаружения замаскированной позиции врага и последующее точное попадание, которое привело к детонации боекомплекта и полному уничтожению установки.

