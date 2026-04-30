РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4863 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
2 515 3

Пилоты батальона "SIRIUS" уничтожили вражеский 240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"

Украинские защитники продолжают методично уничтожать самое тяжелое вооружение российской армии. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты батальона беспилотных систем "SIRIUS" сообщили об успешной охоте на редкую и чрезвычайно опасную цель.

В результате слаженной работы аэроразведки и операторов ударных дронов был уничтожен 240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Эта установка советского производства предназначена для поражения наиболее укрепленных объектов, фортификаций и зданий, а ее снаряды способны пробивать бетонные перекрытия весом в сотни килограммов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На обнародованном видео запечатлен момент обнаружения замаскированной позиции врага и последующее точное попадание, которое привело к детонации боекомплекта и полному уничтожению установки.

Автор: 

миномет (107) дроны (6953)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а московити досі тягають тюльпани, оце збоченці безголові ...
показать весь комментарий
30.04.2026 11:25 Ответить
БК видимо не было...
показать весь комментарий
30.04.2026 15:35 Ответить
Якщо горить - то стволу каюк.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:33 Ответить
 
 