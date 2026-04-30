Бойцы 429-й бригады "Ахиллес" поразили РЛС "Небо-М" в Белгородской области в 100 км от границы
Бойцы 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" нанесли удар по РЛС "Небо-М" вблизи населенного пункта Уколово Белгородской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения военные использовали баражирующий боеприпас.
Удар был нанесен по самой уязвимой части комплекса, что делает невозможным дальнейшее использование этого радара.
Техника противника находилась примерно в 100 километрах от государственной границы Украины.
Подробности о вражеской РЛС
РЛС "Небо-М" является многофункциональным мобильным радиолокационным комплексом, предназначенным для обнаружения аэродинамических и баллистических целей на средних и больших высотах.
Система используется в качестве элемента раннего оповещения, позволяя заблаговременно обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники.
Соответствующее видео своей боевой работы бойцы опубликовали в соцсетях.
Интересная 3 МВ рисуется... ПеВеО - фикция - Гепарды, Роланды и Шилки (?) в утиль... Ракеты, авиация? Серая зона, килл зона... Бронья кріпка... Арта - бог войны.... ВМС не могут выйти из Порт-Артура и Пёрл-Харбора - малюк десь плавает... И все проливы закрыты ...
Ну и из песни - мне бы, мне бы в небо ...