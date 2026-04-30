Бойцы 429-й бригады "Ахиллес" поразили РЛС "Небо-М" в Белгородской области в 100 км от границы

Бойцы 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" нанесли удар по РЛС "Небо-М" вблизи населенного пункта Уколово Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения военные использовали баражирующий боеприпас.

Удар был нанесен по самой уязвимой части комплекса, что делает невозможным дальнейшее использование этого радара.

Техника противника находилась примерно в 100 километрах от государственной границы Украины.

Подробности о вражеской РЛС

РЛС "Небо-М" является многофункциональным мобильным радиолокационным комплексом, предназначенным для обнаружения аэродинамических и баллистических целей на средних и больших высотах.

Система используется в качестве элемента раннего оповещения, позволяя заблаговременно обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники.

Соответствующее видео своей боевой работы бойцы опубликовали в соцсетях.

армия РФ боеприпасы РЛС уничтожение Белгород 429-й отдельный полк беспилотных систем
Топ комментарии
На «небо» орків, упав Птах з України, і фсьо….
29.04.2026 23:59 Ответить
100-150 км - це повинна бути нейтральна (демілітарізована) зона вглиб болотяних лаптєногих за підсумками так називаємої "СВО"
30.04.2026 00:13 Ответить
Це що за "поток сознания"?
показать весь комментарий
30.04.2026 00:37 Ответить
Я так розумію, шо "ввалили" по "антенній системі... А "командний пункт", з операторами, залишився цілим...
30.04.2026 00:40 Ответить
але ця хрінь є основним радаром у цьому комплексі, і так чи інакше він уражений. Не думаю що у пацаків їх безліч для заміни.....
30.04.2026 09:28 Ответить
Та я не проти... Однак, лупонувши по КУНГу, ми не тільки "гробимо" апаратуру - ми знищуємо "спіцілістів"...А антеннна система, без них - "купа залвзяччя"...
30.04.2026 11:10 Ответить
нууууу це ти про найкращий варік написав, але у тилу підорів не дуже багато часу шукати керуючу автівку, тому і б'ють що підвернулось. В любому випадку дрон навіть за 20-50т баксів коштує в сотні разів меньше ніж цей радар
30.04.2026 11:52 Ответить
на території Брянщини у квітні 2024 року.
30.04.2026 18:08 Ответить
".... здесь я был, а там я не был...."
Интересная 3 МВ рисуется... ПеВеО - фикция - Гепарды, Роланды и Шилки (?) в утиль... Ракеты, авиация? Серая зона, килл зона... Бронья кріпка... Арта - бог войны.... ВМС не могут выйти из Порт-Артура и Пёрл-Харбора - малюк десь плавает... И все проливы закрыты ...
30.04.2026 00:25 Ответить
Концепция современной войны) После Ирана ...
Ну и из песни - мне бы, мне бы в небо ...
30.04.2026 15:27 Ответить
 
 