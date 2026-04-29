Рашист во время побега на мотоцикле от дронов 31-й ОМБр запутался в оптоволокне посреди поля. ВИДЕО

Оккупант, пытавшийся скрыться на мотоцикле, запутался в использованном оптоволокне от предыдущих запусков дронов и был уничтожен украинскими бойцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент с рашистом произошел во время боевой работы подразделения MARTLET 31-й отдельной механизированной бригады.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Скорость не помогла захватчику избежать поражения, ведь путь оказался заблокирован остатками оптоволоконных кабелей.

