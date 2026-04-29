РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8685 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Дроны на оптоволокне
2 521 16

Рашист во время побега на мотоцикле от дронов 31-й ОМБр запутался в оптоволокне посреди поля. ВИДЕО

Оккупант, пытавшийся скрыться на мотоцикле, запутался в использованном оптоволокне от предыдущих запусков дронов и был уничтожен украинскими бойцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент с рашистом произошел во время боевой работы подразделения MARTLET 31-й отдельной механизированной бригады.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Скорость не помогла захватчику избежать поражения, ведь путь оказался заблокирован остатками оптоволоконных кабелей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Теперь я пират одноглазый. Я в аху#", - ноет рашист после неудачного штурма. ВИДЕО 18+

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари 66-й ОМБр ликвидировали 6 российских "мулов" во время их попытки переноса боеприпасов. ВИДЕО

Автор: 

армія РФ уничтожение дроны 31 отдельная механизированная бригада
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
добігався..добре що все закінчилося гарно.
показать весь комментарий
29.04.2026 22:06 Ответить
+2
Ну нашим зрозуміло що це зле.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:04 Ответить
ПНБ "Грушова" (Новоросійськ, 44°44'58.2"N 37°52'35.9"E) - перевалочна нафтобаза "Грушова" ВАТ "Чорномортранснафта" АК "Транснафта" Найбільше нафтосховище на Кавказі. Для зберігання нафтопродуктів у резервуарному парку нафтобази є підземні резервуари (ЗБР) та надземні (РВСПК) сумарною ємністю близько 1,2 млн. тонн нафтопродуктів. 50 резервуарів ЗБР-10000 для нафти та нафтопродуктів, сумарною ємністю 500 000 м3, та 14 резервуарів РВСпк-50000 для нафти, сумарною ємністю 700 000 м3. Основна функція - колектор новоросійського нафтового порту. Унікальний рельєф дозволяє проводити перекачування нафти та нафтопродуктів з ПНБ «Грушова» на ПНБ «Шесхаріс» без застосування обладнання, що перекачує, за рахунок різниці висотних позначок рельєфу.
показать весь комментарий
30.04.2026 00:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пораскінул мізками (с)
показать весь комментарий
29.04.2026 22:01 Ответить
показать весь комментарий
Хєрова штука, якщо осколки скловолокна почнуть вростать у коренеплоди, при рості... І ці коренеплоди будуть людьми вживаться їжу...
Розкажу реальний випадок: У молодості служив у Росії. У військовому містечку будували новиц багатоквартирний будинок. В процесі будівництва пригнали вагон з рулонами скловати. Його поставили на відкритій місцевості, на окремій гілці. Там дідок пас корів з вівцями. Вата йому сподобалася. Натягав додому кілька мішків - "жопу подтирать...". В лікарні, після "підтирання", лежав тижнів три - поки не відслоївся верхній шар епідермісу, в районі анусу, разом з осколками скла, які впилися в нього...
показать весь комментарий
29.04.2026 22:11 Ответить
Ну так він же кацап
показать весь комментарий
29.04.2026 22:21 Ответить
А тепер уяви, що осколки подібного скловолокна потрапляють у шлунок нашої людини...
показать весь комментарий
29.04.2026 22:26 Ответить
показать весь комментарий
Ти щось помінять можеш? Ні... І я теж... І від того легше не стає... Біда, основної маси людей, у тому що вони не здатні "прорахувать вперед", наслідки... А багато хто, цього робить, і не хоче... Маленький приклад: учені, в кінці ХХ ст. провели глибинні дослідження людей, які проживають у районах, де були масовані атаки хімзброєю, в період І Світової... Виявили, що "відхилень, у потомків жителів цих районів, набагато більше, ніж у інших регіонах . Психічних, фізичних, нервових... Викиднів, різноманітних фізичних аномалій, у немовлят... А це - СТОЛІТТЯ пройшло... Я не здивуюся, якщо, через деякий час, наша Верховна Рада, прийме якийсь закон, яким зобов'яже фермерів вирощувать на подібних територіях або зернові культури, або "технічні" (соняшник, рапс, чи тому подібне - але не коренеплоди). Бо вони нестимуть смерть...
Можливо, я і "загущаю"... Але, краще, в даному випадку, "перебздіть"...
показать весь комментарий
29.04.2026 23:43 Ответить
значить треба терміново по "Грушовій" ракетами ******. Хай кацапи теж тренують свій гомеостаз.
показать весь комментарий
29.04.2026 22:43 Ответить
А що таке "Грушова"?
показать весь комментарий
29.04.2026 23:44 Ответить
ПНБ "Грушова" (Новоросійськ, 44°44'58.2"N 37°52'35.9"E) - перевалочна нафтобаза "Грушова" ВАТ "Чорномортранснафта" АК "Транснафта" Найбільше нафтосховище на Кавказі. Для зберігання нафтопродуктів у резервуарному парку нафтобази є підземні резервуари (ЗБР) та надземні (РВСПК) сумарною ємністю близько 1,2 млн. тонн нафтопродуктів. 50 резервуарів ЗБР-10000 для нафти та нафтопродуктів, сумарною ємністю 500 000 м3, та 14 резервуарів РВСпк-50000 для нафти, сумарною ємністю 700 000 м3. Основна функція - колектор новоросійського нафтового порту. Унікальний рельєф дозволяє проводити перекачування нафти та нафтопродуктів з ПНБ «Грушова» на ПНБ «Шесхаріс» без застосування обладнання, що перекачує, за рахунок різниці висотних позначок рельєфу.
показать весь комментарий
30.04.2026 00:03 Ответить
Ну, тут, мабуть, потрібні **************... Типу бетонобійних бомб, для руйнування ЗПП аеродромів... Хоча, навіщо? Чи не простіше, регулярно палить нафтові термінали, і танки, в Новоросійську? І хай вони качають, у "Грушову", нафту, хоч до "усрачки"... Зараз настала пора ударів по "накопичувальних" базах, і перекачувальних станціях, на магістральних трубопроводах... Вони найменш захищені... Тоді і в "Грушову" подавать, нічого буде...
У американців є непогане прислів'я - "Живучи в скляному домі, не кидайся камінням, в сусідів..." Кацапи мають "скляний дім" - нафтогазокомплекс... А потім почали кидать в нас, каміння... Ми витримали... А потім "набрали повні руки каміння"...
показать весь комментарий
30.04.2026 00:22 Ответить
Били по цій "грушовій" декілька разів протягом 2025 та 2026 років. Останнього разу 6 квітня 2026: Чергова атака призвела до пошкодження 6 із 7 нафтоналивних стендерів, через які нафта завантажується на танкери. Наслідки: Експорт нафти через «Шесхаріс» (потужність якого становить ~60 млн тонн на рік, або понад 30% всього експорту РФ) було зупинено на невизначений термін. За даними Bloomberg, через ці удари експорт сирої нафти з РФ впав до мінімуму за останні 8 місяців.
показать весь комментарий
30.04.2026 00:28 Ответить
на "Грушову" один раз прилетів один дрончик в середині травня 24 року, нічого там не горіло, ніякої паніки не було. Другий раз - атака 5 квітня в цьому місяці. Невідомо чи взагалі вони кудись влучили. Ресурс https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2026-04-05;@37.851,44.710,11.000z ні 5-го, ні 6-го ніякого загоряння там не фіксував. Вважайте, що по справжньому ПНБ ще не атакували.
І да - на ПНБ стендерів не буває, бо танкери по горам не плавають.
показать весь комментарий
30.04.2026 00:51 Ответить
Знову ще одного Мальчіка у Трусіках.
показать весь комментарий
29.04.2026 22:22 Ответить
А представте щоб всі поля були в колючому дроті. Рашисти б не захопили б і половини того що вони захопили. Але я не розумію чи у нас у владі або зрадники або дебіли
показать весь комментарий
29.04.2026 23:04 Ответить
Ще один, мля "Примарний гонщик".
А не треба по полях їздити. Це вам на кацапія.
показать весь комментарий
30.04.2026 00:21 Ответить
 
 