Рашист во время побега на мотоцикле от дронов 31-й ОМБр запутался в оптоволокне посреди поля. ВИДЕО
Оккупант, пытавшийся скрыться на мотоцикле, запутался в использованном оптоволокне от предыдущих запусков дронов и был уничтожен украинскими бойцами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент с рашистом произошел во время боевой работы подразделения MARTLET 31-й отдельной механизированной бригады.
Скорость не помогла захватчику избежать поражения, ведь путь оказался заблокирован остатками оптоволоконных кабелей.
Розкажу реальний випадок: У молодості служив у Росії. У військовому містечку будували новиц багатоквартирний будинок. В процесі будівництва пригнали вагон з рулонами скловати. Його поставили на відкритій місцевості, на окремій гілці. Там дідок пас корів з вівцями. Вата йому сподобалася. Натягав додому кілька мішків - "жопу подтирать...". В лікарні, після "підтирання", лежав тижнів три - поки не відслоївся верхній шар епідермісу, в районі анусу, разом з осколками скла, які впилися в нього...
Можливо, я і "загущаю"... Але, краще, в даному випадку, "перебздіть"...
У американців є непогане прислів'я - "Живучи в скляному домі, не кидайся камінням, в сусідів..." Кацапи мають "скляний дім" - нафтогазокомплекс... А потім почали кидать в нас, каміння... Ми витримали... А потім "набрали повні руки каміння"...
І да - на ПНБ стендерів не буває, бо танкери по горам не плавають.
А не треба по полях їздити. Це вам на кацапія.