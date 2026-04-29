Дронари 66-й ОМБр ликвидировали 6 российских "мулов" во время их попытки переноса боеприпасов. ВИДЕО

Операторы дронов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго активно наносят удары по логистике противника на передовой линии боевого столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, интенсивная работа украинских дронаров не позволяет врагу наладить стабильное снабжение своих подразделений.

Российские военные вынуждены использовать так называемых "мулов" — пехоту, которая переносит снабжение на себе, пешком доставляя ресурсы на позиции.

Постоянная охота на такие цели затрудняет логистику противника и создает дополнительную нагрузку на его силы.

В частности, на видео зафиксирована ликвидация 6 рашистов во время боевых вылетов операторов бригады.

Также бойцы добавляют, что из-за большого количества боеприпасов, которые переносят оккупанты, они часто взрываются после поражения дроном вследствие детонации БК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зенитчики 53-й ОМБр стрелковым огнем сбили 4 БПЛА во время атаки противника. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты 39-й бригады на истребителях Су-27 выполняют боевые задачи под угрозой ПВО противника. ВИДЕО

армия РФ (22624) боеприпасы (2436) уничтожение (9679) дроны (6932) 66 отдельная механизированная бригада (62)
Мул - гарна тваринка, було б жалко...
А таких "мулів" не жалко, а дехто із депутатів ВР знайшов би ще краще слівце - "Скотиняки"!!!
29.04.2026 20:37 Ответить
уточнюю - ексдепутат ВР
29.04.2026 20:38 Ответить
Олег Валерійович зараз цим і займається...
29.04.2026 21:55 Ответить
Люстрація московитів в Україні, просувається діво!!! КабМіндічі з єрмаком і банановим, глибоко задоволені….
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
29.04.2026 21:15 Ответить
Лайк!
29.04.2026 23:36 Ответить
 
 