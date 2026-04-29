Дронари 66-й ОМБр ликвидировали 6 российских "мулов" во время их попытки переноса боеприпасов. ВИДЕО
Операторы дронов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго активно наносят удары по логистике противника на передовой линии боевого столкновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, интенсивная работа украинских дронаров не позволяет врагу наладить стабильное снабжение своих подразделений.
Российские военные вынуждены использовать так называемых "мулов" — пехоту, которая переносит снабжение на себе, пешком доставляя ресурсы на позиции.
Постоянная охота на такие цели затрудняет логистику противника и создает дополнительную нагрузку на его силы.
В частности, на видео зафиксирована ликвидация 6 рашистов во время боевых вылетов операторов бригады.
Также бойцы добавляют, что из-за большого количества боеприпасов, которые переносят оккупанты, они часто взрываются после поражения дроном вследствие детонации БК.
А таких "мулів" не жалко, а дехто із депутатів ВР знайшов би ще краще слівце - "Скотиняки"!!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!