Дронарі 66-ї ОМБр ліквідували 6 російських "мулів" під час їхньої спроби перенесення боєприпасів. ВIДЕО

Оператори дронів 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго активно нищать логістику противника на передньому краї лінії бойового зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щільна робота українських дронарів не дозволяє ворогу налагодити стабільне постачання своїх підрозділів.

Російські військові змушені використовувати так званих "мулів" - піхоту, яка переносить забезпечення на собі, пішки доставляючи ресурси на позиції.

Постійне полювання на такі цілі ускладнює логістику противника та створює додаткове навантаження на його сили.

Зокрема, на відео зафіксовано ліквідацію 6 рашистів під час бойових вильотів операторів бригади.

Також бійці додають, що через велику кількість боєприпасів, які переносять окупанти, вони часто вибухають після ураження дроном унаслідок детонації БК.

Мул - гарна тваринка, було б жалко...
А таких "мулів" не жалко, а дехто із депутатів ВР знайшов би ще краще слівце - "Скотиняки"!!!
29.04.2026 20:37 Відповісти
уточнюю - ексдепутат ВР
29.04.2026 20:38 Відповісти
Олег Валерійович зараз цим і займається...
29.04.2026 21:55 Відповісти
Люстрація московитів в Україні, просувається діво!!! КабМіндічі з єрмаком і банановим, глибоко задоволені….
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
29.04.2026 21:15 Відповісти
Лайк!
29.04.2026 23:36 Відповісти
 
 