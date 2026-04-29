Дронарі 66-ї ОМБр ліквідували 6 російських "мулів" під час їхньої спроби перенесення боєприпасів. ВIДЕО
Оператори дронів 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго активно нищать логістику противника на передньому краї лінії бойового зіткнення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, щільна робота українських дронарів не дозволяє ворогу налагодити стабільне постачання своїх підрозділів.
Російські військові змушені використовувати так званих "мулів" - піхоту, яка переносить забезпечення на собі, пішки доставляючи ресурси на позиції.
Постійне полювання на такі цілі ускладнює логістику противника та створює додаткове навантаження на його сили.
Зокрема, на відео зафіксовано ліквідацію 6 рашистів під час бойових вильотів операторів бригади.
Також бійці додають, що через велику кількість боєприпасів, які переносять окупанти, вони часто вибухають після ураження дроном унаслідок детонації БК.
А таких "мулів" не жалко, а дехто із депутатів ВР знайшов би ще краще слівце - "Скотиняки"!!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!