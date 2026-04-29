Зенітники 53-ї ОМБр стрілецьким вогнем збили 4 БпЛА під час атаки противника. ВIДЕО
Воїни 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха під час загрози виявили та збили FPV-дрони окупантів стрілецьким вогнем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час наближення повітряних цілей до смуги відповідальності бригади бійці відкрили вогонь по безпілотниках та знищили їх.
У результаті майстерної бойової роботи українських захисників уражено 4 БпЛА ворога.
Кадрами бойової роботи воїни поділилися у соцмережах.
Забули пароль або логін? Відновити пароль