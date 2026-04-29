Зенитчики 53-й ОМБр стрелковым огнем сбили 4 БПЛА во время атаки противника. ВИДЕО
Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха в момент угрозы обнаружили и сбили FPV-дроны оккупантов стрелковым огнем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, при приближении воздушных целей к зоне ответственности бригады бойцы открыли огонь по беспилотникам и уничтожили их.
Вследствие мастерской боевой работы украинских защитников поражено 4 БПЛА врага.
Кадрами боевой работы воины поделились в соцсетях.
