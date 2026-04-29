Зенитчики 53-й ОМБр стрелковым огнем сбили 4 БПЛА во время атаки противника. ВИДЕО

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха в момент угрозы обнаружили и сбили FPV-дроны оккупантов стрелковым огнем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при приближении воздушных целей к зоне ответственности бригады бойцы открыли огонь по беспилотникам и уничтожили их.

Вследствие мастерской боевой работы украинских защитников поражено 4 БПЛА врага.

Кадрами боевой работы воины поделились в соцсетях.

ну, не знаю... На місці вуток після війни я б задумався...
29.04.2026 20:06 Ответить
 
 