"Теперь я - пират одноглазый. Я в аху#", - ноет рашист после неудачного штурма. ВИДЕО 18+

В сети появилась видеозапись, на которой раненый рашист жалуется, что лишился глаза в результате неудачного штурма их подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами поделились Десантно-штурмовые войска ВС Украины в своем Telegram-канале.

"Вот что такое штурм, нах#й. Теперь я - пират одноглазый. Я в аху#", - рассказывает рашист на видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Внимание! Ненормативная лексика!

