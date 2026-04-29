Рашист під час втечі на мотоциклі від дронів 31-ї ОМБр заплутався в оптоволокні серед поля. ВIДЕО

Окупант, який намагався втекти на мотоциклі, заплутався у використаному оптоволокні від минулих пусків дронів і був ліквідований українськими бійцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент з рашистом стався під час бойової роботи підрозділу "MARTLET" 31-ї окремої механізованої бригади.

Швидкість не допомогла загарбнику уникнути ураження, адже шлях виявився заблокованим залишками оптоволоконних кабелів.

армія рф знищення дрони 31 окрема механізована бригада
добігався..добре що все закінчилося гарно.
29.04.2026 22:06
Ну нашим зрозуміло що це зле.
29.04.2026 23:04
Ти щось помінять можеш? Ні... І я теж... І від того легше не стає... Біда, основної маси людей, у тому що вони не здатні "прорахувать вперед", наслідки... А багато хто, цього робить, і не хоче... Маленький приклад: учені, в кінці ХХ ст. провели глибинні дослідження людей, які проживають у районах, де були масовані атаки хімзброєю, в період І Світової... Виявили, що "відхилень, у потомків жителів цих районів, набагато більше, ніж у інших регіонах . Психічних, фізичних, нервових... Викиднів, різноманітних фізичних аномалій, у немовлят... А це - СТОЛІТТЯ пройшло... Я не здивуюся, якщо, через деякий час, наша Верховна Рада, прийме якийсь закон, яким зобов'яже фермерів вирощувать на подібних територіях або зернові культури, або "технічні" (соняшник, рапс, чи тому подібне - але не коренеплоди). Бо вони нестимуть смерть...
Можливо, я і "загущаю"... Але, краще, в даному випадку, "перебздіть"...
29.04.2026 23:43
Пораскінул мізками (с)
29.04.2026 22:01
Хєрова штука, якщо осколки скловолокна почнуть вростать у коренеплоди, при рості... І ці коренеплоди будуть людьми вживаться їжу...
Розкажу реальний випадок: У молодості служив у Росії. У військовому містечку будували новиц багатоквартирний будинок. В процесі будівництва пригнали вагон з рулонами скловати. Його поставили на відкритій місцевості, на окремій гілці. Там дідок пас корів з вівцями. Вата йому сподобалася. Натягав додому кілька мішків - "жопу подтирать...". В лікарні, після "підтирання", лежав тижнів три - поки не відслоївся верхній шар епідермісу, в районі анусу, разом з осколками скла, які впилися в нього...
29.04.2026 22:11
А тепер уяви, що осколки подібного скловолокна потрапляють у шлунок нашої людини...
29.04.2026 22:26
значить треба терміново по "Грушовій" ракетами ******. Хай кацапи теж тренують свій гомеостаз.
29.04.2026 22:43
А що таке "Грушова"?
29.04.2026 23:44
ПНБ "Грушова" (Новоросійськ, 44°44'58.2"N 37°52'35.9"E) - перевалочна нафтобаза "Грушова" ВАТ "Чорномортранснафта" АК "Транснафта" Найбільше нафтосховище на Кавказі. Для зберігання нафтопродуктів у резервуарному парку нафтобази є підземні резервуари (ЗБР) та надземні (РВСПК) сумарною ємністю близько 1,2 млн. тонн нафтопродуктів. 50 резервуарів ЗБР-10000 для нафти та нафтопродуктів, сумарною ємністю 500 000 м3, та 14 резервуарів РВСпк-50000 для нафти, сумарною ємністю 700 000 м3. Основна функція - колектор новоросійського нафтового порту. Унікальний рельєф дозволяє проводити перекачування нафти та нафтопродуктів з ПНБ «Грушова» на ПНБ «Шесхаріс» без застосування обладнання, що перекачує, за рахунок різниці висотних позначок рельєфу.
30.04.2026 00:03
Ну, тут, мабуть, потрібні **************... Типу бетонобійних бомб, для руйнування ЗПП аеродромів... Хоча, навіщо? Чи не простіше, регулярно палить нафтові термінали, і танки, в Новоросійську? І хай вони качають, у "Грушову", нафту, хоч до "усрачки"... Зараз настала пора ударів по "накопичувальних" базах, і перекачувальних станціях, на магістральних трубопроводах... Вони найменш захищені... Тоді і в "Грушову" подавать, нічого буде...
У американців є непогане прислів'я - "Живучи в скляному домі, не кидайся камінням, в сусідів..." Кацапи мають "скляний дім" - нафтогазокомплекс... А потім почали кидать в нас, каміння... Ми витримали... А потім "набрали повні руки каміння"...
30.04.2026 00:22
РВСпк-50000 на поверхні прекрасно горять і від дрона - головне - влучити куди треба, і щоб він був не пустий (регламентні роботи, або резерв). Он чотири позавчора у Туапсе гарно запалали.
Звісно, якщо знести всі стендери на пірсах "Шесхаріса", то з "Грушовою" можно не заморочуватись. Але ж хочеться по перше феєричного видовища на дєвятамая, і як на мене, то ще недостатньо кацапських воплів. А щодо всього цього комплексу, то він вкрай вразливий і без бетонобійних *********** - підземні тонелі, по яким тече нафта закінчуються на проміжних підземних камерах - ось тут 44°43'17.7"N 37°51'30.8"E. А звдси нафта виходить на поверхню цілим жмутом трубопроводів, яки простягається майже два кілометри до самого пірса і розходиться по причалам до стендерів. Достатньо попасти у цей жмут труб, і нафту можно хіба що по схилу до пірса лити.
30.04.2026 01:12
Та я не проти... Хлопці вишукують "вразливі" місця... Я дивлюсь на "вразливі" місця ... Багато в які дивлюся, "скриплючи зубами" - бо не бажаю "палить інформацію". Тому МОВЧУ...
30.04.2026 01:32
а я "палю". Хай починають закопувати у гірський схил ці два кілометра труб.
30.04.2026 01:45
Били по цій "грушовій" декілька разів протягом 2025 та 2026 років. Останнього разу 6 квітня 2026: Чергова атака призвела до пошкодження 6 із 7 нафтоналивних стендерів, через які нафта завантажується на танкери. Наслідки: Експорт нафти через «Шесхаріс» (потужність якого становить ~60 млн тонн на рік, або понад 30% всього експорту РФ) було зупинено на невизначений термін. За даними Bloomberg, через ці удари експорт сирої нафти з РФ впав до мінімуму за останні 8 місяців.
30.04.2026 00:28
на "Грушову" один раз прилетів один дрончик в середині травня 24 року, нічого там не горіло, ніякої паніки не було. Другий раз - атака 5 квітня в цьому місяці. Невідомо чи взагалі вони кудись влучили. Ресурс https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2026-04-05;@37.851,44.710,11.000z ні 5-го, ні 6-го ніякого загоряння там не фіксував. Вважайте, що по справжньому ПНБ ще не атакували.
І да - на ПНБ стендерів не буває, бо танкери по горам не плавають.
30.04.2026 00:51
ШІ найобує. От казьол!
30.04.2026 01:07
не користуйтесь цією ******.
30.04.2026 01:13
Нормальний інструмент стосовно статистичних даних з відкритих джерел.
30.04.2026 03:24
ну да, по стендерам ******* статистика. І ще б цей інтєлект не плутав перевалочну нафтобазу з відвантажувальним терміналом, то будо би зовсім гарно.
30.04.2026 03:30
Знову ще одного Мальчіка у Трусіках.
29.04.2026 22:22
А представте щоб всі поля були в колючому дроті. Рашисти б не захопили б і половини того що вони захопили. Але я не розумію чи у нас у владі або зрадники або дебіли
29.04.2026 23:04
Ще один, мля "Примарний гонщик".
А не треба по полях їздити. Це вам на кацапія.
30.04.2026 00:21
 
 