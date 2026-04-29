Рашист під час втечі на мотоциклі від дронів 31-ї ОМБр заплутався в оптоволокні серед поля. ВIДЕО

Окупант, який намагався втекти на мотоциклі, заплутався у використаному оптоволокні від минулих пусків дронів і був ліквідований українськими бійцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент з рашистом стався під час бойової роботи підрозділу "MARTLET" 31-ї окремої механізованої бригади.

Швидкість не допомогла загарбнику уникнути ураження, адже шлях виявився заблокованим залишками оптоволоконних кабелів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Теперь я пират одноглазый. Я в аху#": скиглить рашист після невдалого штурму. ВIДЕО 18+

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі 66-ї ОМБр ліквідували 6 російських "мулів" під час їхньої спроби перенесення боєприпасів. ВIДЕО