Рашист під час втечі на мотоциклі від дронів 31-ї ОМБр заплутався в оптоволокні серед поля. ВIДЕО
Окупант, який намагався втекти на мотоциклі, заплутався у використаному оптоволокні від минулих пусків дронів і був ліквідований українськими бійцями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент з рашистом стався під час бойової роботи підрозділу "MARTLET" 31-ї окремої механізованої бригади.
Швидкість не допомогла загарбнику уникнути ураження, адже шлях виявився заблокованим залишками оптоволоконних кабелів.
Розкажу реальний випадок: У молодості служив у Росії. У військовому містечку будували новиц багатоквартирний будинок. В процесі будівництва пригнали вагон з рулонами скловати. Його поставили на відкритій місцевості, на окремій гілці. Там дідок пас корів з вівцями. Вата йому сподобалася. Натягав додому кілька мішків - "жопу подтирать...". В лікарні, після "підтирання", лежав тижнів три - поки не відслоївся верхній шар епідермісу, в районі анусу, разом з осколками скла, які впилися в нього...
Можливо, я і "загущаю"... Але, краще, в даному випадку, "перебздіть"...
У американців є непогане прислів'я - "Живучи в скляному домі, не кидайся камінням, в сусідів..." Кацапи мають "скляний дім" - нафтогазокомплекс... А потім почали кидать в нас, каміння... Ми витримали... А потім "набрали повні руки каміння"...
Звісно, якщо знести всі стендери на пірсах "Шесхаріса", то з "Грушовою" можно не заморочуватись. Але ж хочеться по перше феєричного видовища на дєвятамая, і як на мене, то ще недостатньо кацапських воплів. А щодо всього цього комплексу, то він вкрай вразливий і без бетонобійних *********** - підземні тонелі, по яким тече нафта закінчуються на проміжних підземних камерах - ось тут 44°43'17.7"N 37°51'30.8"E. А звдси нафта виходить на поверхню цілим жмутом трубопроводів, яки простягається майже два кілометри до самого пірса і розходиться по причалам до стендерів. Достатньо попасти у цей жмут труб, і нафту можно хіба що по схилу до пірса лити.
І да - на ПНБ стендерів не буває, бо танкери по горам не плавають.
А не треба по полях їздити. Це вам на кацапія.