Бійці 429-ї бригади "Ахіллес" уразили РЛС "Небо-М" у Бєлгородській області за 100 км від кордону. ВIДЕО

Бійці 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" завдали удару по РЛС "Небо-М" поблизу населеного пункту Уколово Бєлгородської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження воїни використали баражуючий боєприпас.

Удар було завдано у найуразливішу частину комплексу, що унеможливлює подальше використання цього радара.

Техніка противника перебувала приблизно за 100 кілометрів від державного кордону України.

Деталі про ворожу РЛС

РЛС "Небо-М" є багатофункціональним мобільним радіолокаційним комплексом, призначеним для виявлення аеродинамічних і балістичних цілей на середніх і великих висотах.

Система використовується як елемент раннього оповіщення, дозволяючи завчасно виявляти літаки, ракети та безпілотники.

Відповідне відео своєї бойової роботи бійці опублікували у соцмережах.

