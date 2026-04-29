Бійці 429-ї бригади "Ахіллес" уразили РЛС "Небо-М" у Бєлгородській області за 100 км від кордону. ВIДЕО
Бійці 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" завдали удару по РЛС "Небо-М" поблизу населеного пункту Уколово Бєлгородської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження воїни використали баражуючий боєприпас.
Удар було завдано у найуразливішу частину комплексу, що унеможливлює подальше використання цього радара.
Техніка противника перебувала приблизно за 100 кілометрів від державного кордону України.
Деталі про ворожу РЛС
РЛС "Небо-М" є багатофункціональним мобільним радіолокаційним комплексом, призначеним для виявлення аеродинамічних і балістичних цілей на середніх і великих висотах.
Система використовується як елемент раннього оповіщення, дозволяючи завчасно виявляти літаки, ракети та безпілотники.
Відповідне відео своєї бойової роботи бійці опублікували у соцмережах.
