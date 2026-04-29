Бійці 429-ї бригади "Ахіллес" уразили РЛС "Небо-М" у Бєлгородській області за 100 км від кордону. ВIДЕО

Бійці 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" завдали удару по РЛС "Небо-М" поблизу населеного пункту Уколово Бєлгородської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження воїни використали баражуючий боєприпас.

Удар було завдано у найуразливішу частину комплексу, що унеможливлює подальше використання цього радара.

Техніка противника перебувала приблизно за 100 кілометрів від державного кордону України.

Деталі про ворожу РЛС

РЛС "Небо-М" є багатофункціональним мобільним радіолокаційним комплексом, призначеним для виявлення аеродинамічних і балістичних цілей на середніх і великих висотах.

Система використовується як елемент раннього оповіщення, дозволяючи завчасно виявляти літаки, ракети та безпілотники.

Відповідне відео своєї бойової роботи бійці опублікували у соцмережах.

армія рф (20852) боєприпаси (2385) РЛС (104) знищення (10004) Бєлгород (552) 429 окремий полк безпілотних систем Ахіллес (16)
На «небо» орків, упав Птах з України, і фсьо….
29.04.2026 23:59 Відповісти
Я так розумію, шо "ввалили" по "антенній системі... А "командний пункт", з операторами, залишився цілим...
30.04.2026 00:40 Відповісти
100-150 км - це повинна бути нейтральна (демілітарізована) зона вглиб болотяних лаптєногих за підсумками так називаємої "СВО"
30.04.2026 00:13 Відповісти
".... здесь я был, а там я не был...."
Интересная 3 МВ рисуется... ПеВеО - фикция - Гепарды, Роланды и Шилки (?) в утиль... Ракеты, авиация? Серая зона, килл зона... Бронья кріпка... Арта - бог войны.... ВМС не могут выйти из Порт-Артура и Пёрл-Харбора - малюк десь плавает... И все проливы закрыты ...
30.04.2026 00:25 Відповісти
Це що за "поток сознания"?
30.04.2026 00:37 Відповісти
 
 