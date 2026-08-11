У Воронезькій області спалахнув великий логістичний комплекс Wildberries: повідомляли про вибухи. ВIДЕО

У ніч на 11 серпня у Воронезькій області Росії сталася масштабна пожежа на території логістичного комплексу Wildberries. Перед займанням місцеві жителі повідомляли про вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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Пожежа сталася в селі Александрівка Новоусманського району. Очевидці повідомляли про вибухи, після чого на території логістичного комплексу спалахнула пожежа.

ASTRA проаналізувала оприлюднені місцевими жителями відеозаписи та дійшла висновку, що вогонь охопив територію логістичного комплексу Wildberries.

У пресслужбі компанії підтвердили евакуацію працівників у регіоні. Водночас причину займання та обставини події офіційно наразі не повідомляли.

Що відомо про логістичний комплекс Wildberries

Логістичний комплекс Wildberries у селі Александрівка повністю запрацював у листопаді 2025 року.

За даними Агентства із залучення інвестицій Воронезької області, площа об'єкта становить 152,9 тисячі квадратних метрів. Комплекс розрахований на зберігання понад 90 млн товарних позицій.

У будівництво логістичного центру компанія РВБ, яка є об'єднаною структурою Wildberries та Russ, інвестувала близько 11 млрд рублів.

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