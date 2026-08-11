Мендель, Полякова і мобілізація: Що стоїть за вкидами про багатодітних, жінок і війну? / Без цензури. ВIДЕО

На тлі дефіциту ракет для ППО Росія посилює іншу зброю — інформаційні атаки, які мають розколювати українське суспільство.

Інтерв’ю Юлії Мендель та Олі Полякової, петиції про мобілізацію багатодітних батьків і бездітних жінок — випадковий інформаційний шум чи частини одного процесу?

Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, кому вигідно сварити українців між собою, чому тема мобілізації стала зручним інструментом маніпуляцій і якою насправді має бути справедливість під час війни.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Це вам не Залужного мочити: Чому в Зеленського не виходить з пошуками антибалістики? / Без цензури. ВIДЕО