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Мендель, Полякова і мобілізація: Що стоїть за вкидами про багатодітних, жінок і війну? / Без цензури. ВIДЕО

На тлі дефіциту ракет для ППО Росія посилює іншу зброю — інформаційні атаки, які мають розколювати українське суспільство.

Інтерв’ю Юлії Мендель та Олі Полякової, петиції про мобілізацію багатодітних батьків і бездітних жінок — випадковий інформаційний шум чи частини одного процесу?

Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, кому вигідно сварити українців між собою, чому тема мобілізації стала зручним інструментом маніпуляцій і якою насправді має бути справедливість під час війни.

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Автор: 

мобілізація (3223) Мендель Юлія (259) Данилюк-Ярмолаєва Марина (495)
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Топ коментарі
+9
На вулицях ловлять чоловіків,чи то ШІ?
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11.08.2026 20:24 Відповісти
+6
Навіщо взагалі помічати не дуже розумних людей. Ну є дві повії, одна співачка ротом, інша теж ротом заробляє, чому до цих двох публік прикута така увага ЗМІ? Менше рекламуйте тупі заяви тупих людей і буде Вам щастя!
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11.08.2026 20:38 Відповісти
+4
Чоловіків? 😁
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11.08.2026 20:41 Відповісти

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