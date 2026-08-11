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Мендель, Полякова і мобілізація: Що стоїть за вкидами про багатодітних, жінок і війну? / Без цензури. ВIДЕО
На тлі дефіциту ракет для ППО Росія посилює іншу зброю — інформаційні атаки, які мають розколювати українське суспільство.
Інтерв’ю Юлії Мендель та Олі Полякової, петиції про мобілізацію багатодітних батьків і бездітних жінок — випадковий інформаційний шум чи частини одного процесу?
Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, кому вигідно сварити українців між собою, чому тема мобілізації стала зручним інструментом маніпуляцій і якою насправді має бути справедливість під час війни.
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Топ коментарі
+9 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар11.08.2026 20:24 Відповісти Посилання
+6 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар11.08.2026 20:38 Відповісти Посилання
+4 Саша Сайко
показати весь коментар11.08.2026 20:41 Відповісти Посилання
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