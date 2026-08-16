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Зеленський втрачає шанси на переобрання через високий рівень корупції, - Шабунін. ВIДЕО
Як свідчить свіжа соціологія, чинний президент Володимир Зеленський втрачає шанси бути переобраним на наступних президентських виборах.
Про це повідомив керівник ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі від Шабуніна
Більше того, за його словами, ці дані свідчать про "втрату його легітимності, що несе для нас загрозу.
Він наводить дані неназваного соціологічного дослідження, де зазначено, що 90% українців вважають, що рівень корупції в Україні високий.
Корупція під час війни
Далі Шабунін акцентує увагу на проблемності корупції під час війни.
За його словами, 50% українців вважають, що найбільш негативно впливає на ситуації в країні високий рівень корупції на найвищому державному рівні.
Детальніше дивіться у відео.
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З дронами та ракетами хоч якось можна боротися, а проти корупції ЯК? Картонками?
Світлана Самарська: - Балістика Північної Кореї гатить одночасно по Кременчуку, Полтаві, Камʼянському, Кривому Рогу. Але ми не знаємо, скільки прилетіло по Україні і тому «не допомагаємо московитській пропаганді» своїм страхом. - Балістика в Києві вдарила по лівому берегу та Оболоні, а також у районі Вишневого, Боярки, Обухова. Навіщо нам ППО! У нас такий красивий рельєфний президент! Ми можемо збивати балістику його штангою чи ракеткою. У крайньому випадку, можемо закритися його біцепсом. - Я дуже хочу (в нас є такий вираз), щоб україні "трішечки запливли жирком", щоб тема "на чорний день" трішки відійшла, - кандидат у президенти Зеленський, 2019. - Дефіцит цукру, борошна, круп, дешевих яєць та олії вже фіксують у супермаркетах: полиці «Сільпо», АТБ та Novus порожніють, - «Главком». З - заросли. От ще тільки не вистачало, аби у лінійку реальних здобутків Зеленського «війна, хаос, долар по 45» дописати бонус - голод. Залишилося тільки народити кожній жінці по вісім дітей і все буде ха-ра-шо!
Валерій Прозапас: П. Корея під санкціями 60 років - але кліпає балістику для рф, а сама рф теж під санкціями за 8 місяців виконує річний план по ракетам. У нас же тільки ниють як нам "мало помогає Захід". То зверніться до "свінарчуків", вони вам ракети контрабасом з росії доставлять, не нийте.