Зеленський втрачає шанси на переобрання через високий рівень корупції, - Шабунін. ВIДЕО

Як свідчить свіжа соціологія, чинний президент Володимир Зеленський втрачає шанси бути переобраним на наступних президентських виборах.

Про це повідомив керівник ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі від Шабуніна

Більше того, за його словами, ці дані свідчать про "втрату його легітимності, що несе для нас загрозу.

Він наводить дані неназваного соціологічного дослідження, де зазначено, що 90% українців вважають, що рівень корупції в Україні високий.

Також читайте: Стало відомо, хто з корупціонерів дав найбільше грошей на потреби ЗСУ

Корупція під час війни

Далі Шабунін акцентує увагу на проблемності корупції під час війни.

За його словами, 50% українців вважають, що найбільш негативно впливає на ситуації в країні високий рівень корупції на найвищому державному рівні.

Детальніше дивіться у відео.

Також дивіться: 488 підозр та мільярдні збитки: результати розслідувань злочинів в оборонній сфері за перше півріччя, - Кравченко. ВIДЕО