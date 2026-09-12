У Тольятті атакували хімзавод "КуйбишевАзот": виникла пожежа. ВIДЕО
У ніч проти 12 вересня безпілотники атакували Самарську область. У Тольятті під ударом опинився хімзавод "КуйбишевАзот".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.
За їхніми даними, на території підприємства виникла пожежа. Інформації про точні наслідки атаки та можливі пошкодження наразі немає.
Довідка
ПАТ "КуйбишевАзот" - підприємство хімічної промисловості, засноване у 1966 році.
Серед основної продукції - капролактам, поліамід-6, технічна нитка, аміачна селітра, карбамід, сульфат амонію, аміак та слабка азотна кислота.
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