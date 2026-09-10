У Махачкалі дрони атакували район порту: поруч базуються сили Каспійської флотилії. ВIДЕО

У Махачкалі, столиці російського Дагестану, вночі 10 вересня пролунала серія вибухів. Моніторингові ресурси повідомили про атаку безпілотників у районі морського порту. Місцеві жителі публікують відео вибухів і стверджують, що удари припали на портову інфраструктуру.

Як фнформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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На оприлюднених кадрах видно спалахи та вибухи. Водночас незалежного підтвердження, який саме об'єкт був ціллю та яких пошкоджень зазнала інфраструктура, наразі немає.

Також не підтверджено інформацію про влучання безпосередньо в нафтовий термінал. Російські офіційні структури на момент публікації деталей про наслідки атаки не повідомляли.

Махачкалинський порт має важливе значення

Морський торговельний порт Махачкали розташований на західному узбережжі Каспійського моря та має Суховантажну і Нафтову гавані. Його використовують для транспортного сполучення Росії з Іраном, Казахстаном і Туркменістаном, зокрема в межах міжнародного коридору "Північ – Південь".

У Нафтовій гавані є спеціалізовані причали для танкерів. За даними, наведеними у матеріалі, потужність порту з перевалки нафти становила 7,9 млн тонн на рік. За січень-серпень 2026 року через Махачкалинський порт пройшло понад 2,9 млн тонн вантажів, що на 42,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Поруч базуються сили Каспійської флотилії

Махачкала має і військове значення. У Суховантажній гавані міста історично базувалися підрозділи Каспійської флотилії РФ, зокрема ракетні кораблі та катери, десантні катери й судна забезпечення.

У сусідньому Каспійську також розташовані сили Каспійської флотилії. Росія використовувала кораблі цього з'єднання для ракетних ударів по Україні під час повномасштабної війни.

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