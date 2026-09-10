В Махачкале дроны атаковали район порта: рядом базируются силы Каспийской флотилии

В Махачкале, столице российского Дагестана, ночью 10 сентября прогремела серия взрывов. Мониторинговые ресурсы сообщили о нападении беспилотников в районе морского порта. Местные жители публикуют видео взрывов и утверждают, что удары пришлись по портовой инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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На обнародованных кадрах видны вспышки и взрывы. В то же время независимого подтверждения того, какой именно объект был целью и какие повреждения понесла инфраструктура, пока нет.

Также не подтверждена информация о попадании непосредственно в нефтяной терминал. Российские официальные структуры на момент публикации не сообщали подробностей о последствиях атаки.

Махачкалинский порт имеет важное значение

Морской торговый порт Махачкалы расположен на западном побережье Каспийского моря и имеет Сухогрузную и Нефтяную гавани. Его используют для транспортного сообщения России с Ираном, Казахстаном и Туркменистаном, в частности в рамках международного коридора "Север – Юг".

В Нефтяной гавани имеются специализированные причалы для танкеров. Согласно данным, приведенным в материале, мощность порта по перевалке нефти составляла 7,9 млн тонн в год. За январь-август 2026 года через Махачкалинский порт прошло более 2,9 млн тонн грузов, что на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рядом базируются силы Каспийской флотилии

Махачкала имеет и военное значение. В Сухогрузной гавани города исторически базировались подразделения Каспийской флотилии РФ, в частности ракетные корабли и катера, десантные катера и суда обеспечения.

В соседнем Каспийске также дислоцированы силы Каспийской флотилии. Россия использовала корабли этого соединения для ракетных ударов по Украине во время полномасштабной войны.

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