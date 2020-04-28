Глава Луганской области призвал ослабить карантин в отдельных регионах

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай обратился к премьер-министру с просьбой смягчить режим карантина в области, учитывая низкий уровень показателей заболеваемости COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ОГА, глава области предложил предоставить право областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчения режима карантина, передает БизнесЦензор.

"Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугородных внутриобластных пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава Украины", – сказано в сообщении.

Напомним, в Луганской области по состоянию на 28 апреля зарегистрировано 32 случая заболевания коронавирусной болезнью.

Читайте также: Власти Черновцов возобновили работу рынков без решения Кабмина

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский накануне поручил Кабинету министров принять решение о возобновлении работы рынков по определенному протоколу. Речь идет о разрешении работы только около 280 крупных крытых рынков по всей Украине, где есть возможность соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе в пресс-службе президента констатировали, что мэры Харькова Геннадий Кернес и Одессы Геннадий Труханов отказываются приостанавливать работу рынков.

Работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Однако затем это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.

16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.