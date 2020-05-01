БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
431 2

Оператор ГТС купил электроэнергию на 370 миллионов с экономией 30%

Оператор ГТС купил электроэнергию на 370 миллионов с экономией 30%

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в апреле по результатам тендеров заключило шесть соглашений на поставку электрической энергии на общую сумму 371,73 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Сумма сделок на треть ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 546,65 млн грн.

В целом компания заказала поставку 260,10 млн кВт-ч электроэнергии по всей территории Украины.

Фактическая цена киловатт-часа будет рассчитана по формуле с учетом фактической цены покупки поставщиком.

В частности, киевское ООО "Терра ВВВ" директора Веры Климик с Житомирщины за 251 млн грн поставит 188,7 млн кВт-ч электроэнергии для Центра и Запада по предварительным ценам 1,32-1,34 грн за кВт-ч. На услуги фирмы в цене киловатта заложено 0,12 грн.

Киевское ООО "Пауэр Инжиниринг" местного директора Андрея Баранова за 82,93 млн грн поставит 48,9 млн кВт-ч электроэнергии для Востока, Запада и Центра по предварительной цене 1,57-1,79 грн. На услуги фирмы в цене киловатта приходится 0,12-0,18 грн.

Ранее Баранов возглавлял Украинское государственное производственное предприятие "Изотоп", а перед тем декларировал зарплату от АО "Укртрансгаз". Его жена Ирина Баранова работала или работает в ООО "Агентство инвестиционного менеджмента" из орбиты Дмитрия Фирташа. Это "Агентство" в предыдущие годы было одним из ключевых поставщиков электроэнергии для "Уктрансгаза".

Киевское ООО "Велинком" директора Ольги Мосийчук с Житомирщины за 37,80 млн грн поставит 22,50 млн кВт-ч электроэнергии для Севера по предварительной цене 1,68 грн за кВт-ч. За услуги фирма возьмет 0,06 грн за кВт.

Читайте также: Минздрав пожаловался на госпредприятие, закупившее костюмы для медиков в 2 разе дешевле (обновлено)

Все три поставщика выиграли торги по цене. На одном тендере заказчик не допустил к аукциону ООО "Энера Чернигов" из-за неправильного срока действия банковской гарантии.

В отдельных открытых торгах также участвовали ООО "Энерджи Трейд Групп", ООО "Энерго Сбыт Транс", ООО "Энергум", ООО "Энерго Сумы", ООО "Торговая электрическая компания", ООО "Спецэнергогруп", ООО "Прикарпатэнерготрейд", ООО "Электро-Ресурс", ООО "Николаевская электроснабжающая компания", ООО "Энергоинвестпроект", ООО "Львивенергозбут", ООО "Энерго Винница" и ООО "Юнайтед Энерджи".

Автор: 

ГТС (420) тендер (2234) Prozorro (1821) закупівлі (2735) Електрика (1243) Оператор ГТС (463)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всех антиконституционных и незаконных "операторов",введенных вредительским путем принятием подрывных "розничных"законов,2018г ,подорвавших стабильность работы важнейшей фундаментальной отрасли экономики- энергетики гнать в шею. Все эти паразитические прокладки-АО,ООО и пр "Рога с копытами" с момента внедрения в 2018г показали свою "регулирующую" роль,которая заключалась в перепродаже друг-другу гос.ресурса и воровства прибавочной стоимости гос.энергетических предприятий,,и в запутывании существующего учета,внесения неразберихи через преступное внедрение "зеленых" троянско-конных наперсточных диверсантов,которые вопреки всем "законам рынка" получили 30 млрд грн на "харчевание",украденных у традиционных поставщиков (АЭС,ГЭС и ТЭЦ),стабильно работающих и не требующих никакого вмешательства опилкоголовых "реформаторов" в их деятельность.Из-за этих "рознично-рыночных" деятелей разрушается фундамент экономики,а стабильно работающая отрасль поставлена на грань банкротства.Хочется надеяться что правильные шаги ,предпринятые руководством страны по устранению искусственно созданных антиконституционных препятствий (ст13) в стабильной работе отрасли будут доведены до логического конца и введения гос.регулирования,как это было до 2018г с удержанием в бюджет всех нанесенных колоссальных убытков этими деятелями и теми,кто их туда рассадил противозаконным путем.
показати весь коментар
01.05.2020 14:50 Відповісти
Интересная статья, спасибо автору. Порядочный оператор Киевское ООО "Велинком", сам работал у них. Кстати, в виде поощрения на НГ купили мне красивую https://princessyachtforsale.com/ru/ яхту , за что очень благодарен. Потом по семейным обстоятельствам пришлось уволиться из компании. Мне кажется хорошо справляется с бизнесом. Желаю им процветания.
показати весь коментар
03.05.2020 15:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 