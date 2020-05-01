Оператор ГТС купил электроэнергию на 370 миллионов с экономией 30%

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в апреле по результатам тендеров заключило шесть соглашений на поставку электрической энергии на общую сумму 371,73 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Сумма сделок на треть ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 546,65 млн грн.

В целом компания заказала поставку 260,10 млн кВт-ч электроэнергии по всей территории Украины.

Фактическая цена киловатт-часа будет рассчитана по формуле с учетом фактической цены покупки поставщиком.

В частности, киевское ООО "Терра ВВВ" директора Веры Климик с Житомирщины за 251 млн грн поставит 188,7 млн кВт-ч электроэнергии для Центра и Запада по предварительным ценам 1,32-1,34 грн за кВт-ч. На услуги фирмы в цене киловатта заложено 0,12 грн.

Киевское ООО "Пауэр Инжиниринг" местного директора Андрея Баранова за 82,93 млн грн поставит 48,9 млн кВт-ч электроэнергии для Востока, Запада и Центра по предварительной цене 1,57-1,79 грн. На услуги фирмы в цене киловатта приходится 0,12-0,18 грн.

Ранее Баранов возглавлял Украинское государственное производственное предприятие "Изотоп", а перед тем декларировал зарплату от АО "Укртрансгаз". Его жена Ирина Баранова работала или работает в ООО "Агентство инвестиционного менеджмента" из орбиты Дмитрия Фирташа. Это "Агентство" в предыдущие годы было одним из ключевых поставщиков электроэнергии для "Уктрансгаза".

Киевское ООО "Велинком" директора Ольги Мосийчук с Житомирщины за 37,80 млн грн поставит 22,50 млн кВт-ч электроэнергии для Севера по предварительной цене 1,68 грн за кВт-ч. За услуги фирма возьмет 0,06 грн за кВт.

Читайте также: Минздрав пожаловался на госпредприятие, закупившее костюмы для медиков в 2 разе дешевле (обновлено)

Все три поставщика выиграли торги по цене. На одном тендере заказчик не допустил к аукциону ООО "Энера Чернигов" из-за неправильного срока действия банковской гарантии.

В отдельных открытых торгах также участвовали ООО "Энерджи Трейд Групп", ООО "Энерго Сбыт Транс", ООО "Энергум", ООО "Энерго Сумы", ООО "Торговая электрическая компания", ООО "Спецэнергогруп", ООО "Прикарпатэнерготрейд", ООО "Электро-Ресурс", ООО "Николаевская электроснабжающая компания", ООО "Энергоинвестпроект", ООО "Львивенергозбут", ООО "Энерго Винница" и ООО "Юнайтед Энерджи".