Польша возобновила выдачу рабочих виз для украинцев

Польша с 4 мая частично возобновляет выдачу рабочих виз для украинцев.

Об этом со ссылкой на сайт республики Польша сообщает БизнесЦензор.

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - говорится в сообщении.

С 16 марта Польша временно прекратила прием заявок на визы в связи с эпидемиологической ситуацией на территории Польши и Украины.

Как сообщал БизнесЦензор, польские предприятия столкнулись с нехваткой рабочих из-за выезда украинских заробитчан домой.

Польское правительство приняло решение автоматически продлить легальное пребывание для украинцев, находящихся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента оглашения страной карантина 14 марта.

Польские бизнесмены намерены организовать чартерные рейсы, чтобы привезти в страну работников из Украины.