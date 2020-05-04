Wizz Air не планирует запускать внутренние авиарейсы в Украине

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air в настоящее время компания не собирается запускать внутренние рейсы по Украине.

Об этом сообщил главный коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы готовы сосредоточиться на расширении в Украине, но ориентируемся только на международные рейсы", – сказал он.

По словам топ-менеджера, также не планируется возобновление работы подразделения Wizz Air Ukraine, поскольку у компании еще есть много возможностей для расширения с Wizz Air Hungary.

Представитель компании добавил, что инвестиции в новую базу в Международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого, которую планируется открыть 1 июля 2020 года, составили более $100 млн,

"Когда мы обычно открываем новую базу, это в основном крупные инвестиции. Более $100 млн – это очень значительные инвестиции, долгосрочные. Таким образом, открытие базы – это хорошая инвестиция для местной экономики. Чтобы нам их вернуть, потребуется несколько лет", – сказал Михалопулос.

Говоря о самолетах, которые будут размещены во Львове, главный коммерческий директор сообщил, что пока там будет только одно судно (Airbus A320), но постепенно количество будет увеличиваться.

"У нас один из крупнейших авиапарков Airbus и мы продолжаем их поставки. Самолет во Львове – это наш новый самолет… Я не могу сказать, когда точно будет следующий, но, безусловно, это произойдет в течение следующих нескольких лет", – отметил Михалопулос.

Как сообщалось, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого.

Wizz Air также объявила об открытии семи новых маршрутов в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия), Щецин (Польша) из Львова, а также из Харькова в Таллинн и Берлин (Германия).