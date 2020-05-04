Верховный суд обвинил генпрокурора в давлении по делу "Приватбанка"

Верховный суд считает заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по делу о вкладах семьи Суркисов в "Приватбанке" вмешательством в деятельность Верховного суда, способом влияния и давления с целью утверждения им решения в пользу одной из сторон.

Соответствующая жалоба судей Большой палаты Верховного суда опубликована на сайте Высшего совета правосудия (ВСП), передает БизнесЦензор.

"23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса Генерального прокурора обнародовала и генеральный прокурор (Ирина Венедиктова, – ред.), которая фактически противопоставила судебную власть обществу и в целом государству. Из выступления складывается ощущение, что единственным защитником общества и государства выступает прокурор, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто – нет. В условиях, когда вокруг этого дела очевидно просматривается возмущение гражданских чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", – сказано в документе.

Согласно документу, судьи также считают давлением ряд сообщений в социальной сети Facebook.

Ранее пресс-служба Офиса генпрокурора опубликовала заявление Венедиктовой о том, что прокуратура находится на стороне государственного "Приватбанка", Кабинета министров и Национального банка Украины (НБУ) в судебном споре о законности конвертации средств бывших владельцев "Приватбанка" и связанных с ними лиц в акции банка (bail-in).

Как сообщалось, на минувшей неделе Большая палата Верховного суда отложила рассмотрение дела о списании депозитов семьи Суркисов при национализации "Приватбанка", заявив о давлении на судей через СМИ и интернет-сети. От решения суда в этом деле зависит судьба ряда исков Игоря Коломойского об отмене национализации банка.