Власти Финляндии просят Украину разрешить выезд для 15 тысяч работников

Финские фермеры рассчитывают привлечь в этом году 15 тысяч работников из Украины.

Об этом сообщила посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне на встрече с вице-премьер-министром Вадимом Пристайко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", – подчеркнула посол Финляндии.

В свою очередь Вадим Пристайко отметил, что правительство готово разрешить выезд работников из Украины в эту страну.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легального трудоустройства украинских работников, обеспечение качественной медицинской страховки, проведение наблюдения", – подчеркнул Пристайко.

Вице-премьер-министр также добавил, что в правительственном офисе сейчас прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Финляндии, Дании и Норвегии, других стран.

Как сообщалось, на минувшей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров будет вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание пригласить украинских рабочих на сезонные работы, отметив, что правительство также хочет контролировать условия трудоустроства мигрантов.

Тем временем власти запретили вылет рейса, который был организован для доставки в Великобританию украинцев, которые имеют долгосрочные контракты на работу. После скандала рейс таки вылетел с 9-часовой задержкой.

Ранее в Финляндии заявили, что могут отказаться от планов нанять сезонных рабочих из Украины из-за опасений, что украинские власти не позволят им прилететь.