Верховный Суд 18 мая рассмотрит дело о вкладах Суркисов в "Приватбанке"

Большая палата Верховного суда 18 мая продолжит рассмотрение кассационной жалобы на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины сообщает БизнесЦензор.

"Рассмотрение дела семьи Суркисов в Верховном суде состоится 18 мая", - сообщает НБУ.

В прошедший понедельнику, 27 апреля Большая Палата Верховного Суда сняла с рассмотрения это дело. Судьи обратились в Офис Генерального прокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд.

Как сообщалось, на минувшей неделе Большая палата Верховного суда отложила рассмотрение дела о списании депозитов семьи Суркисов при национализации "Приватбанка", заявив о давлении на судей через СМИ и интернет-сети.

Как сообщалось, на предыдущем заседании 16 марта, которое длилось более 9,5 часов, Верховный суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве для подготовки решения. На нем же суд принял решение о допуске прессы на заседание.

Позже Нацбанк Украины сообщил, что Верховный суд назначил рассмотрение кассации на 27 апреля.

От решения Большой палаты Верховного Суда по делу Суркисов зависит большая часть других процессов вокруг национализации "Приватбанка". В частности, оно определит, могут ли украинские суды самостоятельно определять степень связанности отдельных клиентов "Приватбанка" с экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами. НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-ваделец банка Игорь Коломойский - акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "Приватбанком".

У Игоря Суркиса в "Приватбанке" на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн. В рамках исполнения судов низших инстанций "Приватбанк" погасил за счет большей части этих средств обязательства Суркисов перед банком.