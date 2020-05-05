Глава Нацкомиссии по тарифам отчитался о недопущении падения цен на электроэнергию

Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), позволившее ГП "Гарантированный покупатель" формировать заявки на продажу на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на уровне 75% верхнего price-cap, что соответствует 1536,17 грн/МВт-ч, позволило не "обвалить" цену на электроэнергию.

Об этом в ходе "круглого стола" заявил глава Комиссии Валерий Тарасюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Спрогнозировав падение на рынке, в частности на майские праздники, мы разрешили "ГарПоку" формировать цену на уровне ограничений ПСО. Если бы не эти шаги, то уровень цены на РСВ в праздники был бы беспрецедентным и составил бы около 300 грн/МВт-ч. Мы считаем это недопустимым", – заявил глава НКРЭКУ.

"Это не повышение цены, это ее удержание", – добавил Тарасюк.

Кроме того, по словам главы НКРЭКУ, это решение регулятора позволило НАЭК "Энергоатом" на торгах Украинской энергетической биржи 4 мая продать почти 60% предложенной им электроэнергии по цене 1223,4 грн за МВт-ч.

"Поздравляю с этим "Энергоатом". Это решение, за которое нас критикуют, в том числе председатель энергетического комитета (парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, Андрей Герус, – ред.) дало возможность вчера "Энергоатому" продать по прямым договорам по цене больше 1200 грн/Мвт-ч свыше половины предложенного объема", – отметил Тарссюк.

В то же время глава Комиссии пообещал мониторить возможность необоснованного повышения цены электроэнергии и применять необходимые меры во избежание этого.

"Мы будем следить, чтобы цена не повышалась. Да, это не слишком рыночные механизмы, но мы будем вмешиваться при повышении цены, как административно вмешались, чтоб удержать цену", – пообещал Тарасюк.

Как сообщалось, НКРЭКУ своим решением от 30 апреля подняла почти в три раза верхнюю границу цены, по которой "Гарантированный покупатель" может выставлять на продажу на РСВ "зеленую" электроэнергию, – с 566,7 грн/МВт-ч до 1536,17 грн/МВт-ч., что соответствует 75% верхнего price-cap на рынке, составляющего 2048,23 грн/МВт-ч.