"Гарантированный покупатель" оценил долг по оплате "зеленого тарифа" в 12 миллиардов

Единственный покупатель "зеленой" электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" должен производителям из возобновляемых источников (ВИЭ) более 12 млрд грн.

Об этом сообщил директор госпредприятия Костянтин Петриковец на круглом столе с народными депутатами и врио министра энергетики Ольгой Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"На сегодня предприятие с учетом авансовых платежей за 20 дней апреля должно производителям из возобновляемых источников 12,1 млрд грн. Задолженность за февраль – 68 млн грн (уровень расчета 98%), за март – 3,8 млрд грн (уровень расчета 11%) и за 20 дней апреля - 3,3 млрд грн. Уровень расчета лишь 7%", – сказал глава госкомпании.

Петриковец добавил, что "Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго".

При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.

"Этот эффект привел к тому, что "Энергоатом" ограничивает отпуск электроэнергии нашему предприятию. В феврале ограничения составляли 25% от того, какой должен был быть уровень поставки, а в марте и апреле – 40%. Такой же объем ожидается и в мае", – напомнил Петриковец.

Читайте также: "Энергоатом" остановит часть своей мощности ради дорогих "зеленой" и тепловой генерации. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Напомним, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации.