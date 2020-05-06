Минэнерго подтвердило предложение направить электроэнергию АЭС на майнинг криптовалют

Профицит электроэнергии от атомной генерации в Украине можно направить на майнинг криптовалюты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды, передает БизнесЦензор.

"Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть, открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системы рынка", – сообщает Минэнерго.

Среди таких решений в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рассматривают, в частности, создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.

"В "Энергоатоме" был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД", – говорится в сообщении.

По данным министерства, такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных президентом Владимиром Зеленским по дижитализации страны.

Как сообщалось, накануне было опубликовано письмо и.о. министра энергетики и охраны окружающей среды Ольги Буславец, которая поручила НАЭК "Энергоатом" рассмотреть возможность использования ядерной электроэнергии для майнина криптовалют, а также актуализировать планы по закупке госпредприятием ядерного топлива в связи с уменьшением объемов производства электроэнергии блоками атомных электростанция (АЭС).

Напомним, Согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

В частности, с 10 мая на Запорожской АЭС "Энергоатом" планирует вывести в простой энергоблок №6. Ранее в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" уже вывел в резерв энергоблок №2 Запорожской АЭС и в ближайшем будущем выведет в простой энергоблок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт каждый.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

Напомним, Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.