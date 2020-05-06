БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
8 065 23

Минэнерго подтвердило предложение направить электроэнергию АЭС на майнинг криптовалют

Минэнерго подтвердило предложение направить электроэнергию АЭС на майнинг криптовалют

Профицит электроэнергии от атомной генерации в Украине можно направить на майнинг криптовалюты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды, передает БизнесЦензор.

"Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть, открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системы рынка", – сообщает Минэнерго.

Среди таких решений в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рассматривают, в частности, создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.

"В "Энергоатоме" был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД", – говорится в сообщении.

По данным министерства, такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных президентом Владимиром Зеленским по дижитализации страны.

Читайте также: Глава Минэнерго поручила "Энергоатому" изучить возможность майнинга криптовалют, – нардеп

Как сообщалось, накануне было опубликовано письмо и.о. министра энергетики и охраны окружающей среды Ольги Буславец, которая поручила НАЭК "Энергоатом" рассмотреть возможность использования ядерной электроэнергии для майнина криптовалют, а также актуализировать планы по закупке госпредприятием ядерного топлива в связи с уменьшением объемов производства электроэнергии блоками атомных электростанция (АЭС). 

Напомним, Согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

В частности, с 10 мая на Запорожской АЭС "Энергоатом" планирует вывести в простой энергоблок №6. Ранее в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" уже вывел в резерв энергоблок №2 Запорожской АЭС и в ближайшем будущем выведет в простой энергоблок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт каждый.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

Напомним, Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.

АЕС (832) атомна енергетика (342) криптовалюта (669) Мінекоенерго (58)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Значит самую дешевую э.э. надо отдать крипто - фермам, а самую дорогую (зеленую),которая во всем мире самая дешевая - населению. Западло зеля народу делает.
показати весь коментар
06.05.2020 17:34 Відповісти
+7
Нам криптовалюта,а вам повышение тарифов на электроэнергию. Только не перепутайте,бабам цветы,детям мороженное!
показати весь коментар
06.05.2020 18:24 Відповісти
+3
Они (власть) между собой, прежде чем издать очередной "указ", который "сделает всех счастливыми", хоть общаются?... Дело о майнинге уже закрыли?

СБУ расследует уголовное дело о незаконном майнинге криптовалюты на Южно-Украинской АЭС
https://itc.ua/news/sbu-rassleduet-ugolovnoe-delo-o-nezakonnom-majninge-kriptovalyuty-na-yuzhno-ukrainskoj-aes/
показати весь коментар
06.05.2020 18:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значит самую дешевую э.э. надо отдать крипто - фермам, а самую дорогую (зеленую),которая во всем мире самая дешевая - населению. Западло зеля народу делает.
показати весь коментар
06.05.2020 17:34 Відповісти
Зелёная не самая дешёвая,а такая же дорогая во всем мире. Другой вопрос что в Украине-это не "Зелёная",это отмыв денег олигархами. Кто ее производит в Чернобыле,Запорожье( типа самых солнечных территориях)? Ахметов,владеющей ТЕПЛОВОЙ генерацией И Облэнерго. Дальше объяснять "какая" это "Зелёная "энергия? А продавать тепловую,как "зеленую" с 600% прибыли это "карашо". Пусть додики платят.
показати весь коментар
07.05.2020 06:38 Відповісти
Міненерго перепрофілювалося і почало грати гральний бізнес? Бо криптовалюта, то різновид \ азартних ігор... І ніяка держава в світі собі цього ще не дозволяда...
показати весь коментар
07.05.2020 11:57 Відповісти
І шахрайство.... Біткоіни-біржа Loopring перервала торги через критичне бага в інтерфейсі...
показати весь коментар
07.05.2020 12:47 Відповісти
Нам криптовалюта,а вам повышение тарифов на электроэнергию. Только не перепутайте,бабам цветы,детям мороженное!
показати весь коментар
06.05.2020 18:24 Відповісти
Они (власть) между собой, прежде чем издать очередной "указ", который "сделает всех счастливыми", хоть общаются?... Дело о майнинге уже закрыли?

СБУ расследует уголовное дело о незаконном майнинге криптовалюты на Южно-Украинской АЭС
https://itc.ua/news/sbu-rassleduet-ugolovnoe-delo-o-nezakonnom-majninge-kriptovalyuty-na-yuzhno-ukrainskoj-aes/
показати весь коментар
06.05.2020 18:27 Відповісти
https://censor.net/user/406127

Всё это хрень. АЭС продает эл/энергию по такой [низкой] цене, потому что им не позволяют повышать тариф.
Убери Ахметку - и всё будет хорошо. Я работаю на ЗАЭС, АЭС всегда были дойной коровой для угольной промышленности, для экологии, теперь для зелёной эл/энергии. Знаешь почему? Потому что, согласно мониторинга эффективности Энергоатома, акции Энергоатома стоят больше чем государства Украина! И это гос.компания. И не принесут майнинг-центры высокий тариф. Потому что регулятор не даёт. А регулятор - ахметовский.
показати весь коментар
06.05.2020 18:36 Відповісти
Ладно, энергии у вас много. А откуда вычислительные мощности чтоб произвести вычислений на такое количество энергии? Я что то пропустил, и в Украине переизбыток не только энергии но и суперкомпьютеров?
показати весь коментар
06.05.2020 18:43 Відповісти
нет в Украине зеленский и его партия дбов
показати весь коментар
06.05.2020 21:10 Відповісти
нет примут закон по безналоговому ввозу оборудования, как с СЕС происходит, правда и завозить их будет Ахметов, простого смертного не пустят на рынок майнинга как это было с СЕС.
показати весь коментар
07.05.2020 00:33 Відповісти
А в чем логика, как гос.служащих и избранников народа, которые поклялись под присягой о чесном служению народу, если они враги,отдавать на маининг нашу недорогую э/э,принадлежащую народу-всем нам, а дорогую "зеленую"- которую производят олигархи э/э,навязывать насильственным способом при помощи не рыночных, лобистских законов в 10 раз дороже ,покупателю -народу. Это олигархов "зеленая" э/э пусть себе и берут на майнинг, хоть вдавятся,а нашу атомную отдайте назад народу.
Зеленский и правительство случайно не перепутали место служения и работы, пусть увольняются в отставку и идут работать к своему хозяину или подельнику Ахметову и другим олигархам, пока согластно присяги их не постигла суравая кара Украинского народа.
показати весь коментар
06.05.2020 19:06 Відповісти
Треба відсторонювати цих .... з приводу явних психічних відхилень
показати весь коментар
06.05.2020 19:28 Відповісти
Едрён-батон....
показати весь коментар
06.05.2020 20:42 Відповісти
Профицит электроэнергии от атомной генерации в Украине можно направить на майнинг криптовалюты. Источник: https://biz.censor.net/n3193713

АНЕКДОТ:
Один мільйонер розповідає, як він досяг мільонних статків:
- Коли я був молодим, я приїхав в Америку. В кишені у мене було два центи. На них, я купив два брудних яблука. Помив і продав кожне яблуко за чотири центи. Потім купив чотири яблука і також продав всі яблука ...
- І що було далі?

- Потім померла моя тітонька і залишила мені у спадок 100 мільйонів доларів!
показати весь коментар
06.05.2020 22:38 Відповісти
Зе влада - руки геть від АЕС України
показати весь коментар
06.05.2020 22:42 Відповісти
Одна дура предлагает китайских туристов приглашать, другой идиот на серьезных щах предлагает криптоволюту майнить с помощью дешевой атомной энергии... Зебилы, вы хоть этого и не поймете, но это писец, который вы сделали вместе!
показати весь коментар
06.05.2020 22:50 Відповісти
Это как в той русской сказке, кому корешки, а кому черешки)), а давайте наоборот нам(населению) дешёвая(60коп./кват.) атомная энергия, а им(ахметовским майнерам) дорогая(4.5грн./кват.) зелёная электроэнергия...(((*
показати весь коментар
07.05.2020 00:30 Відповісти
По данным министерства, такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных президентом Владимиром Зеленским по дижитализации страны. Источник: https://biz.censor.net/n3193713
Как майнинг поможет дижитализации? это будут не датацентры типа Амазона и Гугла, а тупое железо для узкой специализации которое к дижитализации имеет далекое отношение.
показати весь коментар
07.05.2020 00:39 Відповісти
что такое майнинг криптовалют?
показати весь коментар
07.05.2020 04:53 Відповісти
А давайте наоборот - на зеленой энергии майнить, а атомную энергию в дома. Кто сказал что так нельзя ?
показати весь коментар
07.05.2020 08:19 Відповісти
Могу еще подсказать бизнес-план.
Строите машину времени. Возвращаетесь в 2013-й год. Покупаете доллары по 8. Потом опять в 2020. Продаете по 27. И так по кругу. Профит нереальный!
показати весь коментар
07.05.2020 13:46 Відповісти
А как насчёт зелёной энергетики??? Или Зеленая энергетика распространяется только на жителей страны??? Я про цены на электроэнергию и кварплату если кто не понял...... Я почитал комментарии и вижу что много людей кто это понимает..........
показати весь коментар
14.10.2020 12:49 Відповісти
Окружающая среда походу власти мало интерисует только манинг крипто валют и нажива денег со всей страны... Вопрос а чем люди отличаются от властей??? Если вдада - це народ то я бы поспорил с этим выражением.................. Почему народ должен пользоваться зелёной энергетикой а власти портить окружающую среду в чём отличие???
показати весь коментар
14.10.2020 12:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 