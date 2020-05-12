Крупнейшие сети АЗС начали повышать цены на автогаз

Крупные розничные сети АЗС в период с 8 по 12 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сети АЗК WOG и ОККО подняли цены в среднем на 2 коп. и 6 коп. – до 8,89 грн/л и 8,94 грн/л соответственно.

Столичная сеть KLO повысила стоимость автогаза на 10 копеек – до 8,29 грн/л.

Сети "Фактор" и "Рур Груп" подняли цены на 20 коп. – до 7,30 и 8,09 грн за литр.

В сетях Chipo, SUN OIL, Mango и Motto автогаз подорожал в пределах 5-15 копеек за литр.

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 12 мая выросла на 2 копейки – до 8,24 грн/л.

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Как сообщалось, 8 мая компании KLO, "БРСМ-Нафта" и "Авантаж 7" повысили стоимость автогаза на 20 копеек за литр в столичном регионе.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л. Однако в начале мая оптовые цены на сжиженный газ перешли к росту.