Шмыгаль подтвердил смену программы МВФ на краткосрочную объемом $5 млрд

Кабинет министров надеется подписать Меморандум о новой программе финансирования с МВФ до конца мая.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе виртуальной встречи в режиме видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер подтвердил, что сейчас обсуждается новая программа сотрудничества stand-by объемом $5 млрд, из которых $3,5 млрд правительство надеется получить для финансирования расходоы госбюджета в 2020 году.

"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", – сказал Шмыгаль.

В ходе переговоров с Меркель также обсуждались вопросы двусторонних немецко-украинских отношений, экономического и энергетического сотрудничества.

При этом премьер-министр заверил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетом внешнеполитического курса Украины.

"Надеюсь, что ФРГ во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины", – сказал глава правительства.

Как сообщалось, на минувшей неделе представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Фонд начали обсуждать 18-месячную программу stand by вместо предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом около $8 млрд.

Минфин надеется завершить переговоры с МВФ после принятия так называемого "антиКоломойского" закона на текущей неделе.

Тем временем МВФ сменил главу миссии в Украине – вместо Рона Ван Родена с 1 мая ее возглавила Иванна Владкова Голлар, которая ранее руководила миссией в Молдове и Северной Македонии.