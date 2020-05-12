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Шмыгаль подтвердил смену программы МВФ на краткосрочную объемом $5 млрд

Шмыгаль подтвердил смену программы МВФ на краткосрочную объемом $5 млрд

Кабинет министров надеется подписать Меморандум о новой программе финансирования с МВФ до конца мая.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе виртуальной встречи в режиме видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер подтвердил, что сейчас обсуждается новая программа сотрудничества stand-by объемом $5 млрд, из которых $3,5 млрд правительство надеется получить для финансирования расходоы госбюджета в 2020 году.

"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", – сказал Шмыгаль.

В ходе переговоров с Меркель также обсуждались вопросы двусторонних немецко-украинских отношений, экономического и энергетического сотрудничества.

При этом премьер-министр заверил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетом внешнеполитического курса Украины.

"Надеюсь, что ФРГ во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины", – сказал глава правительства.

Как сообщалось, на минувшей неделе представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Фонд начали обсуждать 18-месячную программу stand by вместо предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом около $8 млрд.

Минфин надеется завершить переговоры с МВФ после принятия так называемого "антиКоломойского" закона на текущей неделе.

Тем временем МВФ сменил главу миссии в Украине – вместо Рона Ван Родена с 1 мая ее возглавила Иванна Владкова Голлар, которая ранее руководила миссией в Молдове и Северной Македонии.

Автор: 

Кабмін (7831) МВФ (1759) Меркель Ангела (108) Шмигаль Денис (1535)


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А рожа у Шмыгаля довольная, вот подербаним баблище.
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12.05.2020 17:35 Відповісти
ну я тоже бил би с такой рожей
они щас раздеребянять а 75% потом будут отдавать)))
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12.05.2020 18:39 Відповісти
Сделали дыру в бюджете в 10 млрд и довольный что хоть 5 млрд дадут в ДОЛГ(отдавать нам а не ему). Зебыли рады-радешенки. История повторяеится дважды и сейчас как раз время фарса
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12.05.2020 19:41 Відповісти
Никак не могу решить "дилемму двух слагаемых :
1. Умные "верхи" управители
2 Розумний працьовитий Нарід- Люди - зі слів ""правителів"
....- і така загальна" срака у більшості тих що п. 2 та самої Держави жебрачки..., і таке "шоколадне" дольчевіта у тих хто завжди при "кориті"
І чого б це так ??? Щось не складаеться ....
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12.05.2020 19:53 Відповісти
Шмыгаль подтвердил смену программы МВФ на краткосрочную объемом $5 млрд - Цензор.НЕТ 7078
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12.05.2020 22:17 Відповісти
Спасибо МВФ ,вовремя одумались,что не нужно давать этим сомнительным личностям:Зеленскому,Шмыгалю и К. аж 10 млрд. долларов.Не должны дилетанты,прохвосты Коломойского и Ахметова купаться в деньгах.В конечном итоге,за счет украинского народа ,потом,будут возвращать долги!
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13.05.2020 05:16 Відповісти
Чтобы не прослыть обманщиком Шмыгаль употребил слова " надеется", хотя в действительности произойдет простое перекредитование, т.е. те деньги, которые даст МВФ Украина обязана отдать по предыдущим кредитам.
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13.05.2020 09:46 Відповісти

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