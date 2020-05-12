Шмыгаль подтвердил смену программы МВФ на краткосрочную объемом $5 млрд
Кабинет министров надеется подписать Меморандум о новой программе финансирования с МВФ до конца мая.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе виртуальной встречи в режиме видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.
Премьер подтвердил, что сейчас обсуждается новая программа сотрудничества stand-by объемом $5 млрд, из которых $3,5 млрд правительство надеется получить для финансирования расходоы госбюджета в 2020 году.
"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", – сказал Шмыгаль.
В ходе переговоров с Меркель также обсуждались вопросы двусторонних немецко-украинских отношений, экономического и энергетического сотрудничества.
При этом премьер-министр заверил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетом внешнеполитического курса Украины.
"Надеюсь, что ФРГ во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины", – сказал глава правительства.
Как сообщалось, на минувшей неделе представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Фонд начали обсуждать 18-месячную программу stand by вместо предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом около $8 млрд.
Минфин надеется завершить переговоры с МВФ после принятия так называемого "антиКоломойского" закона на текущей неделе.
Тем временем МВФ сменил главу миссии в Украине – вместо Рона Ван Родена с 1 мая ее возглавила Иванна Владкова Голлар, которая ранее руководила миссией в Молдове и Северной Македонии.
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они щас раздеребянять а 75% потом будут отдавать)))
1. Умные "верхи" управители
2 Розумний працьовитий Нарід- Люди - зі слів ""правителів"
....- і така загальна" срака у більшості тих що п. 2 та самої Держави жебрачки..., і таке "шоколадне" дольчевіта у тих хто завжди при "кориті"
І чого б це так ??? Щось не складаеться ....