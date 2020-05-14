Возобновления авиарейсов в Украину до конца мая точно не будет, – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уверен в том, что в мае пассажирское авиасообщение в Украине возобновлено не будет.

Об этом министр рассказал в интервью порталу Буквы, передает БизнесЦензор.

"Я коммуницирую по этому вопросу и говорю, что в мае точно международные авиарейсы не будут восстановлены", – заявил Криклий.

Отвечая на вопрос о внутренних рейсах, министр инфраструктуры сказал: "На май тоже нет. Начиная с июня, исходя из того, что мы предложили свою рамку, если количество людей, которые выздоровели, будет больше, чем тех, что заболели, мы перейдем к тому этапу, когда сможем возобновить международные перевозки. С теми условиями, что я сказал: дезинфекция, масочный режим и ограниченное количество пассажиров".

Как сообщалось, ранее Криклий обнародовал план поэтапного возобновления работы транспорта. В частности, возобновление внутренних авиарейсов планируется на первом этапе, международных – после полного снятия карантина. При этом даты конкретных этапов пока не указаны.

Ранее Wizz Аir и Lufthansa объявили о планах возобновить рейсы из Украины с конца мая - в начале июня. Латвийская airBaltic планирует начать перелеты по маршруту Рига-Киев с июня.