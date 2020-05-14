Поставкой электровозов для "Укрзализныци" заинтересовались 5 компаний, – Криклий

На этапе предварительной квалификации поставкой электровозов для АО "Укрзализныця" заинтересовались 5 компаний.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в интервью порталу Буквы, передает БизнесЦензор.

"Начали процедуру отбора поставщиков, до 25 мая они должны подать заявки. 5 компаний проявили интерес. Следуя из того, какие будут условия, мы решим, будет ли это межправительственное соглашение, или тендер", – сказал Криклий.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" объявила о начале процесса отбора производителя электровозов для обновления своего парка.

Ожидается, что в процессе реализации проекта производителями-нерезидентами может быть достигнут уровень локализации производства новых электровозов на базе украинских промышленных предприятий в 25-30% (или более).

В целом планируется закупить 205 новых электровозов. В том числе 135 локомотивов переменного тока, 50 локомотивов постоянного тока и 20 двухсистемных локомотивов переменного/постоянного тока (25 кВ/3 кВ).

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Напомним, в сентябре 2018 года "Укрзализныця" подписала меморандумы о сотрудничестве с французской компанией-производителем подвижного состава Alstom и китайским производителем железнодорожной техники и инфраструктуры Сhina railway rolling corporation (CRRC).

На то время министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что Франция готова рассмотреть возможность кредитования поставок электровозов производства Alstom для АО "Укрзализныця", а также локализации производства в Украине.

Ранее французская компания-производитель подвижного состава Alstom открыла представительство в Украине.

Французская компания также разрабатывает проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года.

Alstom – один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингодах составила 7,3 млрд евро. Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.