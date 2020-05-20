Кабмин утвердил условия сотрудничества с МВФ

Кабинет министров на заседании в среду, 20 марта, утвердил проект Меморандума об экономической и финансовой политике, а также проект Письма о намерениях правительства Украины и Национального банка к Международному валютному фонду (МВФ).

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в ходе заседания Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ожидаем подписания и получения транша до конца мая", – сказал Марченко.

Как сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), который участвовал в заседании правительства, Кабмин одобрил проект Письма о намерениях правительства Украины и Национального банка к МВФ и уполномочил Марченко на его подписание.

Кабмин также утвердил проект Меморандума об экономической и финансовой политике, который содержит обязательства властей Украины во время действия кредитной программы stand-by с МВФ на общую сумму $5 млрд.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, это позволит совету директоров рассмотреть выделение Украине первого транша по этой программе в объеме $1,9 млрд, которые будут направлены в госбюджет.

Текст письма и Меморандума об экономической и финансовой политике традиционно публикуется после одобрения новой программы советом директоров МВФ.

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Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина может получить денежный транш от МВФ в конце мая.

По словам премьера, сейчас обсуждается новая программа сотрудничества stand-by объемом $5 млрд, из которых $3,5 млрд правительство надеется получить для финансирования расходы госбюджета в 2020 году.

Ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Фонд начали обсуждать 18-месячную программу stand by вместо предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом около $8 млрд.