"Укрзализныця" продлила сроки отбора поставщиков электровозов
"Укрзализныця" продлила сроки отбора производителей электровозов для формирования "короткого списка" до 15 июня.
Об этом сообщает медиацентр "Магістраль" "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, "Укрзализныця" получено от заинтересованных производителей многочисленные запросы, в том числе о продлении конечной даты подачи документов в связи с введенными во многих странах мира карантинными ограничениями.
"Принимая во внимание обращение от заинтересованных производителей, с целью создания конкурентной среды и расширение географии участников, АО "Укрзализныця" продлил на три недели дату представления ответов", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, в апреле "Укрзализныця" объявила о начале процесса отбора производителя электровозов для обновления своего парка. Прием предложений должен был продлиться до 25 мая.
В целом планируется закупить 205 новых электровозов. В том числе 135 локомотивов переменного тока, 50 локомотивов постоянного тока и 20 двухсистемных локомотивов переменного/постоянного тока (25 кВ/3 кВ).
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, на этапе предварительной квалификации поставкой электровозов для АО "Укрзализныця" заинтересовались 5 компаний.
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Напомним, в сентябре 2018 года "Укрзализныця" подписала меморандумы о сотрудничестве с французской компанией-производителем подвижного состава Alstom и китайским производителем железнодорожной техники и инфраструктуры Сhina railway rolling corporation (CRRC).
На то время министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что Франция готова рассмотреть возможность кредитования поставок электровозов производства Alstom для АО "Укрзализныця", а также локализации производства в Украине.
Ранее французская компания-производитель подвижного состава Alstom открыла представительство в Украине.
Французская компания также разрабатывает проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года.
Alstom – один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингодах составила 7,3 млрд евро. Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.
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